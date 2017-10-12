Память: с обидой или без обиды?

Октябрь, у татар приближается так называемый "день памяти" – 15 октября 1552 года Казань была взята войсками Иоанна IV Грозного.

И, вот, о чём в этой связи на ум идёт.

Я и мои соратники по Русскому Делу в Татарии всегда ощущаем раздражение и даже агрессию, исходящие со стороны татарских националистов, дескать, вот, не любите вы татар и язык наш ненавидите. Исключением являются, пожалуй, только этнолог Дамир Исхаков и председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев. В остальных случаях нашу борьбу за русский язык татарские активисты называют борьбой против татарского языка, а борьбу за интересы русских называют борьбой против татар.

Оправдываться я не собираюсь, более того скажу, что татарский язык я учить уже точно не буду, и пусть на это никто не обижается. Однако с поступающим негативом жить-то тяжело, и как настоящий русский начинаешь рефлексировать.

Вот, и нынче 15 октября в «день памяти» сотня-другая татарских активистов соберётся вспомнить присоединение Казанского ханства к России. Будут ругать «страну-завоевателя» и «русских оккупантов» – нас, получается, своих соседей, уже почти как 500 лет живущих с ними в общем доме. Странно грезить по утерянному ханству, если за последние почти 30 лет не смогли его возродить, хотя, как известно, «суверенитету» безо всякой меры разрешил брать сам Ельцин. Только верхушка местная хорошо обогатилась на идеях этого суверенитета, и потомков ещё на многие поколения обеспечила. Но это не главное. Уникальное, думал я всегда, явление – отмечать собственное поражение. Но, раз выходят в этот день на площади – значит, зачем-то надо? Ну и ради Бога. И, вот, в октябре 2013 г. мы с живым ещё тогда профессором Александром Леонидовичем Салагаевым выступили с заявлением в поддержку установления памятника защитникам Казани. Он – в статусе председателя Общества русской культуры Республики Татарстан, я – от аналогичной Казанской городской организации. Причём предложили очень оригинальное и примиряющее решение – установить этот памятник на берегу реки Казанки невдалеке от Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани (Храм Спаса Нерукотворного), немного выше по течению реки, засыпав мелководный заболоченный залив, грунтом. На этой территории предложили насадить Парк дружбы народов, разделив его поровну Аллеей дружбы народов с выходом на берег с видом на кремль между Храмом-памятником и памятником защитникам Казани.

Как мы считали и теперь считаем, и так и написали в данном заявлении, что решением поддержать нашу инициативу «руководство Татарстана могло бы похоронить все исторические обиды и поставить жирную точку в «русско-татарском вопросе».

Никакой внятной реакции на наше предложение так и не прозвучало.

По-видимому, кому-то и в нынешних властях региона по-прежнему выгодно держать вопрос татарской исторической памяти, а если точнее – исторической обиды в актуальном, горячем виде. Пусть не многие тысячи, как в 90-х, пусть даже сотня, и в основном пенсионеров и по инерции – но пусть тлеет огонёчек гнева татарского народа – авось когда и пригодится.

Излишне говорить, что и у нас ведь, русских, православных, тоже память имеется, в том числе – историческая. Но не ноем же мы, не обвиняем за разбои, грабежи, воровство людей и продажу их в рабство, за вероломство. И не попрекаем тем, что вопреки законам средневековья оставили побеждённый народ жить на этой земле и участвовать в формировании единого общего государства. Чтобы его представители через сотни лет свой «день памяти» проводили.

Есть у нас такая поговорка: «Кто прошлое помянет – глаз вон. А кто забудет – оба». По ней и живём.

А память 15 октября – у нас по Блаженному Андрею Цареградскому Христа ради юродивому, прозорливцу. Вот – образец смирения был христианского, но в то же время сколько нечестивых обратил в веру истинную!

А ещё 15 октября у нас память по мученикам Казанским Борису, Василию, Димитрию, Иакову, Иоанну, Михаилу, Петру, Сильвану, Стефану и Феодору.

Известно, что Петр и Стефан были татарами, жили в Казани, отказались от мусульманства и приняли православие, Стефан после крещения исцелился от двадцатилетней расслабленности ног. Соплеменники изрубили его на части, разметали тело, а дом разграбили. Петра до смерти забили его же родственники за принятие православия.

Иоанна изрубили мечами за то, что не захотел поклоняться Магомету.

Православные пустого негодования чужды, молимся, поминая своих мучеников…

А 14 октября у православных великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Между прочим два храма есть в России в честь этого праздника, такие, что считается – пока они стоят – стоит и Россия. Это Церковь Покрова на Нерли под Владимиром и Храм Покрова на Рву, более известный, как Собор Василия Блаженного – что на Красной площади в Москве.

Пока эти два храма стоят – будет стоять и Россия (фото из Википедии)





А ещё в октябре у нас празднуется Покровская родительская суббота. По всей России она празднуется в ближайшую субботу перед праздником Покрова, а в Казанском крае по преданию – после, причём установил это ещё сам государь Иоанн IV Грозный специально чтобы поминать души православных воинов, павших при взятии Казани. Чудное явление – Поминки Казанские!

Вот – такая у нас память в октябре.

И напоминаю ещё раз о нашем предложении увековечения памяти защитникам Казани – как к татарским активистам, так и к региональной татарской власти.

Вот, даже схему местности для убедительности накидал.





Схема планировки парка Дружбы народов, Храма-памятника православным воинам, павшим при взятии Казани и Памятника защитникам Казани на спутниковой Гугл-карте.

И про татарский язык, хоть и не наша это забота – думаем постоянно, как успокоить татар, что мы – не против их языка, но изучать его можно только добровольно – иначе это изучение бесполезно. И пока нет у нас никаких идей по сохранению татарского языка кроме единственной – чтобы весь груз ответственности за него несли сами татары. И, вроде бы уже всё больше лидеров и мыслителей татарского народа с этим соглашаются.

А, вот, в конце 2015 года лично я совершил практический шаг в помощи татарам в сохранении их языка и культуры – как председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, обратился к губернатору Тюменской области поддержать восстановление татарской школы в одном из селений под Тюменью. Просто услышал в Москве на конференции об этой беде сельчан-татар, и написал открытое письмо губернатору Владимиру Якушеву. Чуда не совершилось, но в деле пошли подвижки, нам сельчане писали с благодарностью.

Так что – обращайтесь, поможем, чем сможем.

А память – пусть уж будет, у кого какая есть…



