Следующими будут ваши дети

В последние месяцы мне довелось соприкоснуться с проблемой изъятия детей у нас в Пермском крае. Помимо прочего я много общался, спорил, ругался со многими оппонентами, прежде всего, с чиновниками. И вот что имею сказать на эту тему.

По весьма хитрому замыслу ювенальная юстиция вступает в свои права в России как и на Западе, начиная с не очень благополучных семей. С тех, у которых ветхие домишки, бедные еда и прочий быт, плохо с детской одеждой, игрушками, нестабильные доходы, попивающий или отсутствующий папа и т.д. Особенно часто жертвами государственного киднеппинга сегодня оказываются ставшие родителями бывшие детдомовцы, у которых и в жизни многое неладно, и заступиться за них некому, часто одни-одинёшеньки на всём белом свете.

И только «натренировавшись на кошках» ювенальщики позже перейдут у нас к семьям «чрезмерно христианским», семьям, игнорирующим школьные уроки сексуального просвещения для самых маленьких, семьям «с сексистским воспитанием», семьям с физическими наказаниями детей, с «чрезмерной материнской опекой», с «чрезмерным родительским доминированием» и т.д. Такая траектория развития ювеналки была повсюду на Западе.

При этом, разумеется, никому из наших органов опеки не приходит в голову пытаться отнять детей у мигрантов или у цыган, у которых они часто бегают в рванье босиком по грязи и снегу (лично видел в известных «цыганских бараках» у нас в городе Краснокамске). Также как во Франции, где тамошние ювенальщики не суются в арабские семьи, а в Германии — в турецкие. И наши, и их ювенальщики хорошо знают, что получат такой отпор, что могут не унести ноги, и полиция им не поможет. Проще оттяпать детей у вялых, разобщённых и затравленных белых.

Защищать, и в судах, и публично, неблагополучных родителей от изъятия детей бывает крайне трудно. Потому что даже у наших журналистов представления в голове весьма путаные. Типичная жертва органов опеки на сегодня пока, повторяю, отнюдь не идеальная городская хипстерская мамочка с прилизанным дитём в джинсовой сумке-кенгуру. Вот та лукавая фраза, которая многих сбивает с толку в ситуации, когда, например, опека отнимает ребёнка у несчастной бедной деревенской матери-одиночки-бывшей детдомовки, чтобы передать в «нормальную семью»: «Ребёнок должен быть там, где ему будет лучше!» «Лучше» в данном случае означает «богаче» и «сытее» - никто ведь не измеряет боль ребёнка при расставании с родной матерью. Боль самой матери тем более вне рассмотрения. То есть подразумевается, что в идеале детей надо забрать у бедных и передать богатым? Ну, тогда по этой логике давайте отменим все «законы Димы Яковлева» и отдадим всех русских детей в Америку, имеющую у нас репутацию колбасного рая. А всех узбекских детей изымем и передадим, например, в Объединенные Арабские Эмираты — там точно всего больше, и нефти, и еды.

Надо отстаивать идею того, что дети это в принципе неприкасаемо. У нас нынче святой считается частная собственность, столько криков по каждому случаю её передела. Но ведь дети — это гораздо более сакральный предмет!! Забирать их у родителей следует лишь в самых ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях, ТОЛЬКО при злонамеренном и преступном родительском поведении, при непосредственной угрозе жизни детей, а никак не по соображению, что в другом месте «им будет лучше». Собственно, так и происходило и в СССР, и на Западе до наступления нынешних сатанинских порядков ювенальной юстиции.

Нам всем надо хорошо понимать, что если мы сегодня позволим отнимать детей у попивающих сельских бедняков, завтра ОНИ придут и за нашими детьми. К тому времени как раз подоспеет со своим спросом и рынок однополых пар, которые получат право на усыновление. Именно поэтому нельзя сегодня позволить отнять детей у бедных и зачуханных детдомовских наташек и валек.

Роман ЮШКОВ,

сотрудник Пермского регионального правозащитного центра