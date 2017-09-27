Бить Билла

Мой бывший научный руководитель Сергей Поцелуев в своей статье «Double binds, или двойные ловушки политической коммуникации» (Полис. Политические исследования. 2008. № 1), анализируя эти самые ловушки, то бишь противоречия – часто откровенно шизофренические – в политических месседжах, и касаясь самых разнообразных примеров (например, Версальского мира, к которому державы-победительницы шли под лозунгом «права наций на самоопределение», запретив, однако, реализовать путем объединения данное право побежденным Германии и Австрии), приводит и пример бытовой, житейский. Суть его в том, что если один из одного и того же источника одновременно исходят два противоречивых призыва, типа «бей Билла» и «не бей Билла», то адресат все равно реализует лишь один, ибо реализовать оба сразу технически невозможно. К сожалению, Донбасс, русские Украины и русские национально-государственные интересы на украинском направлении попали в такую мощную по сути и совершенно абсурдную по форме «двойную ловушку», в которой бьют их практически всегда, а не бьют – очень и очень редко.

Так, недавно СК РФ возбудил уголовное дело против двух десятков высокопоставленных украинских силовиков, среди которых – министр обороны Полторак и начальник Генштаба Муженко. Предмет обвинения – военные преступления на донбасской земле. Подобной практике заочного прессинга киевских вояк, карателей и спецслужбистов всех рангов уже не первый год, ни во что реальное она практически никогда не выливается, кроме разве что дела Савченко со всем известным неоднозначным результатом. Ладно, допустим, хоть какой-то минимальный пропагандистский эффект – и то хлеб. Однако еще чуть ранее в сети всплыло письмо замначальника Генштаба ВС РФ генерала Истракова на имя того самого военного преступника Муженко. В нем Истраков жалуется на недостойное поведение украинских военнослужащих, которые в рамках работы Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон в г.Соледар всячески притесняют и унижают российских коллег, не пускают их в бассейн и задирают словесно и физически. Истраков заискивающе просит Муженко приструнить подчиненных, дабы те, цитирую, не «дискредитировали высокое звание военнослужащего ВСУ».

Информация об этом письме появилась в основном на украинских ресурсах, российские казнили его грозным молчанием, а некоторые комментаторы в ЖЖ указали на огрехи в оформлении, могущие свидетельствовать о фейке. Но никаких опровержений со стороны военного официоза, пусть даже сугубо неформальных, так и не последовало. Самое же главное – сия цидулка уж очень гармонично соответствует реальным, а не щеконадувательным действиям РФ с 2014 года. Разве помогала бы всемерно Москва финансово, экономически и даже прямыми поставками горючего и техники ВСУ, если бы не считала звание украинского военнослужащего «высоким»? Никак не могу заподозрить в подобном цинизме нашу стремительно поднимающуюся с колен державу. Или вот еще новость из последних: «"Газпром" наращивает использование украинского маршрута, и по итогам года транзит может приблизиться к 100 млрд кубометров, максимуму с 2011 года (то есть со времен, когда на Украине еще даже не были окончательно похоронены робкие разговоры о русском языке как втором государственном – С.С.)». Опять же, копеечка в дело ратных (чуть не написал «смрадных», но вовремя осекся, кто я такой, чтобы диффамировать уважаемых партнеров) подвигов носителей высокого звания.

Об аналогичной ситуации на информационном участке российско-украинской сечи уже говорено-переговорено не раз, и все равно регулярно просыпается недюжинное удивление, которое не усыпишь даже ссылками на гибридный/прокси характер современных войн. Инвективы штатных борзописцов в адрес киевской хунты и необандеровских палачей порой градусом превышают эренбурговскую колумнистику образца Великой Отечественной, но, согласитесь, сложно представить себе Эренбурга, в 1942 году в берлинской студии полемизирующего о чем-то с Геббельсом и Штрайхером, а затем делающего с ним же селфи для «Völkischer Beobachter»…

Впрочем, порой эти кажущиеся вопиющими и немыслимыми перепады-противоречия легко снимаются, и даже без какой-то особой диалектики. Как-то на очередном дневном шоу Первого канала российские участники в очередной раз гневно и страстно заклеймили своих украинских оппонентов, как присутствующих в студии (и получающих за это гонорары), так и отсутствующих. Была подвергнута суровому осуждению политика военного, экономического и морального геноцида Донбасса. После же окончания дискуссии, традиционно более напоминающей базарную свару, одна из двух ведущих, милейшая Екатерина Стриженова, то ли проявив завидную смелость, то ли недопонимая линию правительства и партии, спросила: «Хорошо, мы выяснили, что Донбасс Украине нужен, точнее, нужен как территория, а население – кого выгнать, кого уничтожить, кого загнать под шконку. А России-то Донбасс нужен? Для России Донбасс – чем является? Что он Гекубе, что ему Гекуба?».

В студии, только что шумной до степени повреждения барабанных перепонок у телезрителей, немедленно повисло грозное молчание, сродни тому, что неосмотрительно сделали мемом официозные пропагандисты после одесской Хатыни. Видя подобный, как иронизируют обычно учителя, «лес рук», продолжающая недопонимать Стриженова начала обращаться к присутствующим точечно. Первым под раздачу попал депутат Железняк. Еще пару минут назад являвший образцы цицероновского красноречия, сиятельный вельможа необычайно замешкался, в итоге выдавив лишь, что от необандеровского киевского режима в равной степени страдают все жители Украины, а не только Донбасс.

- Верно уловлено, но я спросила немного о другом, - крамольно упорствовала Стриженова.

Следующие два ответчика, благодаря вынужденному героизму заткнувшего амбразуру Железняка получившие возможность собраться с мыслями, оказались чуть конкретнее. Один сказал, что у Донбасса выбор исключительно между приднестровским вариантом (манна небесная) и ридной ненькой (наиболее вероятно). Второй, вроде военный эксперт, заявил, что РФ выгодно пребывание Донбасса в составе Украины, и что большевики «не были дураками, когда это делали».

Вот в такие моменты мы и видим наглядно, что члены российского и украинского «политикумов» в донбасском вопросе единомышленники. И те, и другие за Донбасс в составе Украины, просто одни - за то чтобы это была демократическая антифашистская - в кавычках - Украина, а другие - за фашистскую Украину без кавычек. Народ Донбасса ни те, ни другие спрашивать не собираются.

Схожим образом обычно снимаются и другие шизофренизмы поведения РФ на международной арене. Скажем, какой смысл с невероятным усердием, которое слегка приправлено практически не слышным «особым мнением», оттаптываться на КНДР, притом что для американцев Москва и Пхеньян числятся в одной «оси зла»? А все очень просто, битье горшков между проявившим некоторую строптивость вассалом и его сюзереном не должно мешать их единству в борьбе с мелким, но гордым сувереном со стороны. Так же объясняется и возмущенное, но ни в какие реальные действия не выливающееся ворчание Москвы по поводу арестов российской дипсобственности в США: вассалитет вассалитетом, но на недвижимость-то сюзерену покушаться негоже, вассал, в конце концов, не раб какой-то. Поняв это, уже не удивляешься, а воспринимаешь как должное признание маститой «канарейки Генштаба» Ирины Алкснис: «Главное, чему Кремль научился за период испытаний, выпавших стране за последние два с половиной десятилетия — это отсутствие страха занять слабую позицию». Я бы только заменил «отсутствие страха» на «безальтернативную данность».

Возвращаясь к Донбассу и русским Украины, приходится поставить тяжелый вопрос: нужно ли им признать, что, понадеявшись в 2014 году на хотя бы частичное тождество РФ исторической России, они ошиблись, и нынешнее отношение Москвы к ним – не пугающая и одновременно оставляющая некую надежду сумасбродность, а кривая, вычурная, но вполне логичная линия? Видимо, да – нужно. Конечно, при этом не возбраняется оставить для бодрости духа минимум иллюзий и надежд на волшебство, «черных лебедей» и «борьбу башен». Я в этой связи часто вспоминаю сказанную мне фразу Андрея Пургина: «Мне чудится, что какой-то хитрый план все-таки существует – даже случайно мечась из стороны в сторону, навертеть столько бреда и маразма не получится». Но слишком уповать на это не нужно. Для нынешнего внешнеполитического дна, достигнутого РФ, прогрессом можно считать хотя бы наступление времен, когда российский двуглавый орел будет символизировать пусть шизофреничную, но честную раздвоенность сознания, а не гармоничное сочетание грозного державного рыка в сторону внутренней аудитории – и угодливого «чего изволите?» по адресу Вашингтонского обкома.