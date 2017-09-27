 

ФСБ требует расшифровки всех сообщений в Telegram

ФСБ РФ направила в адрес создателей сервиса Telegram требования о расшифровке сообщений в рамках действия «закона Яровой». Сегодня об этом сообщил Павел Дуров.

Силовики требуют раскрыть данные, необходимые для декодирования и полного доступа к переписке пользователей, однако владелец сервиса пока не собирается удовлетворять эти запросы. Бизнесмен опубликовал копию протокола об административном правонарушении, составленного по статье 13.31 КоАП. Штраф по этой статье составляет от 800 тысяч до миллиона рублей.

«Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — отметил Павел Дуров. «Отсутствие возможности изредка посещать Россию для меня более болезненно, чем невъезд в Иран, – прежде всего, из-за родителей. Но переживем – глобус большой», — добавил он.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Силовые структуры
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