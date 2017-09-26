 

Правда о краснодарских «каннибалах»

И еще по поводу последней сенсации, то есть по делу "краснодарских каннибалов".

  

Журналисты нам рассказали, что каннибальствовало семейство Бакшеевых аж 1999 года, скушало 30 человек, закатывало их в консервные банки и кормило ими курсантов авиационного училища. В бакшеевской комнате нашли рецепты приготовления человечины, лоскуты человеческой кожи и закрутки на зиму.

  

В действительности же пара познакомилась только 7 лет назад, до этого Наталья Бакшеева состояла в другом браке и сожительствовать с Дмитрием Бакшеевым никак не могла.

 

Далее, сам Бакшеев 1982 г.р., то есть в 1999 г.ему было 17 лет, он жил не с женой, а со своими родителями и учился в школе.

 

Полиция нашла останки только одной жертвы. Все остальные 100500 трупов нашли журналисты, поковырявшись в носу. Там же они обнаружили рецепты, лоскуты и консервы.

 

Бакшеев сделал признание только в одном очень обычном убийстве, совершенном по пьяной лавочке. Пили вместе с жертвой, поссорились, дальше последовал стандарт, который можно найти в ежедневной криминальной хронике. Пару, разумеется, проверяют на возможную причастность к другим аналогичным делам, как делают со всеми арестованными по насильственным преступлениям. Именно из этого сообщения журналисты и раздули "30 жертв".

  

Полиция не нашла свидетельств того, что эта парочка ела людей. Что касается сенсационного сообщения, как повар Бакшеева кормила консервами из людей курсантов, то и тут нам рассказали сказку братьев Гримм. Наталья Бакшеева - медсестра-нарколог и к училищу никакого отношения не имеет. Она только живет в комнате, которую ей оставил предыдущий муж, он был военным. Не имеет к училищу отношения и Дмитрий Бакшеев, он рабочий-отделочник.

  

Беспечное и глупое поведение пары говорит о том, что это их первое убийство и, думаю, оно же последнее. Убийцы с многолетним стажем, выкидывающие останки жертвы рядом со своим домом, делающие с ними селфи и тут же теряющие телефон с уликами - это фэнтези.

Пара маргинальная, по словам соседей, они хронические алкоголики. Но не более.

  

Ощущение от страшилки такое, словно ее писали голливудские сценаристы, а не журналисты, имеющие дело с фактурой, подобное даже для нашей желтой прессы уже нехарактерно. Даже она так топорно не работает, если нет спецзаказа. Особенно стараются сливной бачок Лайф и толерантные либеральные СМИ, тоже очень странная компания.

  

Поэтому склонна думать, что сказками кормят публику, дабы сбить неприятное послевкусие от последнего скандала в Люблизоне. Ну не миграцию же ограничивать, в самом деле. Давайте лучше о страшных русских каннибалах поговорим.
 
 
 

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