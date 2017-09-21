Центризбирком признал наличие ошибок в муниципальном фильтре

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова признала наличие дефектов в муниципальном фильтре, из-за которых не все желающие смогли стать кандидатами в губернаторы на прошедших 10 сентября выборах. Заявление чиновницы публикует сегодня газета «Коммерсантъ»





«Из-за дефектов фильтра в избирательные бюллетени не были включены ряд уважаемых кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах», - заявила глава ЦИК, не уточнив, кого именно она имеет ввиду.





О том, будут ли приняты какие-либо меры для устранения недоработок в законодательстве, пока не сообщается.





АПН следит за развитием событий.