 

Центризбирком признал наличие ошибок в муниципальном фильтре

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова признала наличие дефектов в муниципальном фильтре, из-за которых не все желающие смогли стать кандидатами в губернаторы на прошедших 10 сентября выборах. Заявление чиновницы публикует сегодня газета «Коммерсантъ».

«Из-за дефектов фильтра в избирательные бюллетени не были включены ряд уважаемых кандидатов, которые могли бы составить реальную конкуренцию на выборах», - заявила глава ЦИК, не уточнив, кого именно она имеет ввиду.

О том, будут ли приняты какие-либо меры для устранения недоработок в законодательстве, пока не сообщается.

АПН следит за развитием событий.
 
 
теги: Центризбирком РФ Губернаторы
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