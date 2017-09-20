Злокачественный экспертизм

В правозащитной среде довольно многие, и уже не только в Москве, знакомы с деятельностью, так называемого эксперта Наталии Николаевны Крюковой. Имея образование учителя математики, Крюкова берется за любые исследования в области лингвистики, культуры, социальных наук и даже сексологии и геральдики.

Карьеру эксперта Наталия Крюкова начала в Российском институте культурологии (в дальнейшем РИК), где занимала должность заместителя директора. В 2014 году институт ликвидировали путем присоединения к Российскому научно-исследовательскому институту культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва (Институт Наследия). В том же 2014 году она, вместе с другим бывшим сотрудником РИК Батовым Виталием Ивановичем создала АНО «Центр социокультурных экспертиз» (в дальнейшем АНО «ЦСЭ»). Полагаю, что Крюкова выбрала его в соучредители неслучайно. К тому времени Виталий Иванович был уже печально знаменитым экспертом-лингвистом, хотя по образованию он психолог и культуролог. В 2011 году другороссы на его доме повесили даже мемориальную доску "В этом доме живет пособник полицаев, подручный эксперт по уголовным делам против российских оппозиционеров, сотрудник Российского института культурологии Виталий Иванович Батов". В свободное от основной работы время Батов писал книги о «психогерменевтике». Например, анализируя стихи и песни Высоцкого, он усматривал в них «деструктивность», «акцентуированность», «невротичность» и прочее. В данный момент времени он пропал из поля зрения.

АНО «ЦСЭ» находится по тому же адресу, где располагался РИК, г. Москва, ул. Берсеневская набережная, д.18-20-22 стр.3.

На официальном сайте данной некоммерческой организации выложена информация об экспертах. Стаж у всех одинаков, поэтому можно предположить, что все они выходцы из РИК. Среди них нет ни специалистов по лингвистике, ни филологов, ни культурологов, ни тем более геральдистов. Но данное заведение пользуется большим спросом у сотрудников Следственного Комитета, когда дело касается экстремистских статей 280 и 282 УК РФ. Видимо, «эксперт» Крюкова еще и плотно работает с сотрудниками центра по противодействию экстремизма при МВД (в дальнейшем ЦПЭ). Казалось бы, зачем заказывать платные экспертизы у специалистов сомнительной репутации и образования такой серьезной государственной структуре? Ведь в штате ФСБ и Минюста есть опытные эксперты, которые проводят исследования в рамках своих должностных обязанностей.

Тут хотелось бы рассказать о себе. В 2016 году в отношении меня было возбуждено уголовное дело Кунцевским следственным отделом г. Москвы. Мне вменяют распространение ссылки с электронного адреса листовки «Обращение к военнослужащим Российской армии». На тот момент обращение было законным, экстремистским его признали гораздо позже. В рамках уголовного дела была заказана судебная лингвистическая экспертиза у профильного эксперта ФСБ Ерохиной Л.А. с филологическим образованием и стажем работы девять лет. В заключении эксперта говорится о том, что в данном материале не имеется высказываний, направленных на унижение человека или группы лиц, отсутствуют указания на насильственный характер действий, не имеется призывов к изменению Конституционного строя.

Тогда следователь Брагинская А.А. заказала платную экспертизу в АНО «ЦСЭ» у кандидата педагогических наук Крюковой. В итоге учитель математики и ее помощники - переводчик иностранных языков Тарасов А.Е. и политолог Котельников В.С. - провели социокультурную экспертизу, где отдельным блоком исследовалась лингвистическая часть (для чего опять?), выяснили, что в листовке содержится вражда и ненависть, унижение человека или группы лиц по признакам социальной группы - «сотрудников органов государственной власти», призывы к изменению Конституционного строя (в данном случае призыв в обращении к досрочным выборам приравнивается к изменению существующего строя).

Думаю, что любому здравомыслящему человеку, не имеющему юридического образования, не придет даже в голову заказать лингвистическую экспертизу у учителя математики. А вот сотрудникам правоохранительных органов приходит, особенно в случае, когда зависимые опытные эксперты не могут найти экстремизма в силу своей компетенции и совести. И самое интересное, экспертизы АНО «ЦСЭ» проходят все стадии досудебного расследования и прокурорской проверки беспрепятственно. И на судах такие экспертизы молча принимаются на веру судьями, хотя закон обязывает судей давать объективную оценку любому экспертному заключению. Проблема заключается ещё и в том, что подобные «эксперты», от выводов которых зависят судьбы многих людей и создаваемых гражданами общественных организаций, сами не несут никакой ответственности за свои заключения. Уголовный кодекс РФ предусматривает санкцию только за заведомо ложное заключение эксперта.

Поэтому на деле получается, что не суд устанавливает вину человека, а такой вот горе-эксперт вроде Крюковой.

Еще раз замечу, что текстовый материал «Обращение к военнослужащим Российской армии» довольно спорен. Есть несколько заключений профильных экспертов с большим стажем, в том числе и эксперта по экстремизму Минюста, говорящих об отсутствии экстремистской направленности в обращении. Но несмотря на это, есть уже один прецедент обвинительного приговора по данному материалу. В июне 2017 года осудили мать двоих детей, простого бухгалтера Авилкину Ольгу на 1.5 года условно. И хорошо, что условно, потому что если бы не вмешалась общественность, так бы и посадили вовсе.

Был случай, когда экспертизы Крюковой были единственным доказательством вины, и человек был лишен свободы. Это громкое дело Максима Марцинкевича (дело Тесака), борца с педофилией и наркоторговлей. Специалисты Гильдии лингвистов экспертов «Глэдис», которые по просьбе защиты провели независимое исследование, раскритиковали выводы и методы коллег из РИК. «Они дали абсолютно разгромную рецензию, указав, что эксперты Крюкова и Батов не владеют русским языком даже в объеме школьной программы. Специалисты РИК дали заключение в угоду ЦПЭ, с которым они постоянно сотрудничают и для которых штампуют сотни заключений в год»,- отметил защитник Тесака Матвей Цзен.

Были случаи, когда на веру суд не принимал экспертизы горе-эксперта Крюковой и ее коллег. В 2016 году в Сергиевом Посаде оправдали двух верующих свидетелей Иеговы после того, как суд отклонил экспертизу госпожи Крюковой как непоследовательную, необъективную, противоречивую и недопустимую в судебном разбирательстве. А в феврале 2017 года Виктор Женков, член адвокатской палаты Санкт-Петербурга, подал заявление в Следственный Комитет на возбуждение уголовного дела по статьям УК 136, 148, 282, 282.1 и 307 в отношении Крюковой и еще нескольких экспертов московского АНО «ЦСЭ» (Батов В. И., Тарасов А. Е, Котельников В. С.). Главная фигура в заявлении – Наталия Крюкова, известная своим авторством сомнительных инициатив о запрете Библии, исторических статей, лозунгов и логотипов.

И еще, довольно скандальный случай произошел в 2012 году, связанный с именем Крюковой. По просьбе защиты «эксперт» Крюкова написала рецензию на телефонные переговоры подсудимых. А именно переговоры сотрудника СКР, следователя по особо важным делам ГСУ Андрея Гривцова и его подельников — безработного Сергея Киримова и бывшего начальника отдела Э ГУВД Москвы полковника Сергея Хацернова. Они были уличены в вымогательстве взятки в размере 15 миллионов рублей у президента ООО "Росэнергомаш" Владимира Палихаты. Крюкова сделала вывод, что в телефонных переговорах подсудимых не содержится признаков инкриминируемых им преступлений, а «предметом разговоров не является получение или передача кому-либо денежных средств». Судья Николай Ткачук усомнился в компетентности известного горе-эксперта Наталии Крюковой — автора целого ряда громких экспертиз, в том числе по делу Pussy Riot и фильму "Невинность мусульман". Судья поддержал позицию прокурора, запретив оглашение исследования и рецензии, а также допрос некомпетентного, по его мнению, эксперта.

Что говорят известные люди о госпоже Крюковой?

Владимир Ряховский, почетный адвоктат России, член Совета при президенте РФ по правам человека: «Имеет место о злоупотреблении со стороны этого эксперта, недобросовестности этого эксперта. Который заведомо подгоняет заключение уже под вопросы те, которые нужны проверяющим».

Александр Верховский, директор информационно-аналитического цента «Сова»: «Госпожа Крюкова много у кого на слуху. Потому что эти два человека, Крюкова и Батов, они просто легендарные эксперты, которые готовы писать про все, что угодно абсолютно. За что их, собственно, и любят заказчики. Они пишут быстро свои экспертизы и с таким, каким надо результатом всегда».

В одном видео интервью Наталия Крюкова заявляет: «Мы имеем право позволить себе роскошь делать новые методики...Дело в том, что материалы меняются очень быстро, даже иногда год-два и все, методику нужно перекраивать, переделывать, пересматривать...». Думаю, что кроме госпожи Крюковой, редко кто может позволить себе такую роскошь в силу статей 8, 16, 41 ФЗ «О Государственной судебно-экспертной деятельности», где эксперту регламентируется проведение исследования на строго научной и практической основе в пределах соответствующей специальности.

Экспертизы – дело выгодное: каждая экспертиза оплачивается десятками, а то и сотнями тысяч рублей из госбюджета.

Сами эксперты говорят, что стоимость экспертизы может варьировать от 20 000 руб до 400 000 рублей. Но почему-то на сайте АНО «ЦСЭ» стоимость экспертизы не превышает 7000 рублей. Исследование печатного материала 1200 рублей. Кроме того, отчет за 2015 год говорит о том, что АНО «ЦСЭ» заработала 949 000 рублей (отчет за 2016 год открыть не представляется возможным). Никаких сведений, кроме как уплаты налога, выплаты заработной платы, электронной отчетности и услуг банков нет. Нет хозяйственных расходов, коммунальных расходов, оплаты обслуживания помещений, нет в собственности имущества, так и нет в расходах оплаты договора аренды помещений. На каком основании они расположены по данному адресу, непонятно. На мой взгляд, данный факт только подтверждает скрытый мотив ухода от налогов. Низкая стоимость экспертиз и, как следствие, очень низкий доход от деятельности. Почему АНО «ЦСО» до сих пор не стала предметом внимания прокуратуры - вопрос открытый.

В заключении хочу сказать, что мне очень стыдно даже не за госпожу Крюкову и ее «соратников», они такими, наверное, родились. А стыдно за тех «правоохранителей», которые пользуются услугами вот таких черных экспертов, дабы найти вину человека там, где ее нет и быть не может, да еще и за счет граждан, из бюджета страны. Стыдно за наших судей, которые закрывают глаза на откровенный произвол этих самых «правоохранителей». Только жизнь как бумеранг, что кинешь, то обратно и вернется, рано или поздно.







