Дефицит кадров: Николай Благов остается в Газпроме

Газовые сети передаются офшорным компаниям, тарифы на газ растут так, что даже антимонопольная служба ввязалась в борьбу против гиганта – Газпрома, а руководители газовых компаний на местах сплошь и рядом держат около себя карманные фирмы, куда, возможно, и уходят деньги. Николай Благов



На повестке дня Пермский край

ФАС ополчилась против монополиста регионального рынка – «Газпром газораспределение Пермь».

Ранее ФАС провела проверку тарифов пермских «дочек» «Газпрома» и в августе огласило свои претензии. Глава управления топливно-энергетического комплекса ФАС, ранее возглавлявший УФАС по Пермскому краю, Дмитрий Махонин считает, что тарифы АО «Газпром газораспределение Пермь» могут быть снижены на 300 млн рублей в год. Как пишет «Коммерсант-Прикамье», ФАС предлагает правительству направить эту сумму на реализацию регуляторного контракта — на газификацию края. По мнению ФАС, доступность газа в Пермском крае, по сравнению с другими регионами ПФО, находится на низком уровне — 68%. При этом Махонин прямо заявил, что из-за завышенных тарифов тормозится газификация региона, а сами сети прокладываются по высоким расценкам.

«Зачастую потребитель из-за завышенного тарифа на подключение попросту не находит денежных средств. После чего газопроводы остаются незагруженными, и объект, который не приносит прибыль, тем самым способствует повышению тарифа на газ для населения», — сообщил на пресс-конференции в августе Дмитрий Махонин.

Предполагалось, что руководство ООО «Газпром межрегионгаз» не продлит контракт с руководителем пермского Газпрома Николаем Благовым, при котором газовая отрасль региона ушла в убыток. По информации СМИ, против назначения якобы выступил замгендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Игорь Дмитриев.

Алексей Муранов, Заместитель Благова по строительству и инвестициям

По информации источника «Коммерсант-Прикамье», близкого к краевой власти, региональные власти успели обсудить с действующим гендиректором, кого из его замов правительство могло бы порекомендовать гендиректору «Межрегионгаза» Кириллу Селезневу на пост директора. По данным «Коммерсанта», краевые власти решили поддержать кандидатуру заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Алексея Муранова. Он раньше работал в частной организации, но после того, как пришел в систему Газпрома, вышел из состава участников ООО «УралГазСтрой». А вот компании его бывших партнеров до сих пор активно выигрывают тендеры от Газпрома. 32 млн компании «Русгаз». Причем, интересно, что в некоторых тендерах бьются компании, принадлежащие или принадлежавшие одним и тем же лицам – экс-партнерам Муранова.

Но и компанию, принадлежавшую ранее Муранову, никто не обделяет. Только за 2016 год ООО «УралГазСтрой» получило от Газпрома более 120 млн рублей.

В головной же компании, по данным «Коммерсант-Прикамье», в качестве временного директора пермских компаний (сроком на три месяца) согласовали экс-депутата заксобрания края и бывшего гендиректора «Уралгазсервиса» Сергея Черезова, ныне возглавляющего «дочки» «Газпрома» в Смоленске и оставившего Николаю Благову свою команду в наследство.

ООО «Газпроектмонтаж» раньше также была структурным подразделением «Газпрома», а при Благове переведена в собственность физлиц. Одним из учредителей стал Сергей Черезов – нынешний генеральный директор АО «Газпром газораспределение Смоленск».

Кстати, до 2012 года Черезов делил еще одно частное предприятие «Газтехсервис» с замом Андреем Борисовым, который и после ухода Черезова остался замом Благова. В Смоленске, к слову, несколько иная ситуация с газовыми компаниями, нежели в Перми. АО «Газпром газораспределение Смоленск» управляет не один человек (как Благов в Перми), а управляющая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», которую и возглавляет Сергей Черезов. А его пермская компания «Газпроектмонтаж» находится в Перми по адресу Советская, 51 А – стоит посмотреть на карту – это по соседству с красивым зданием «Газпром газораспределение Пермь». По этому же адресу расположен фонд «Белая гора», президентом которого является Николай Благов. Здесь же сидела компания «Пермькрайгаз», совладелец которой Ринат Валеев – экс-партнер жены Благова по бизнесу. Они вместе владели компанией-производителем торговой марки «Во благо», однако после того, как в СМИ появилась информация, что партнер жены Благова получает от Газпрома хорошие заказы, Галина Благова вышла из состава учредителей ООО «Ваш фермер». После этого «Пермькрайгаз» Валеева смог спокойно расположиться по новому адресу – на Петропавловской, 43. Прямо в здании, которое занимает «Газпром газораспределение Пермь». Там же сидит еще одна компания Валеева ООО «ГНГ-Пермь». Удачное расположение для фирмы, которая занимается строительством газопроводов.

Cергей Черезов, руководитель смоленского Газпрома



По информации источников, Махонина интересовали не только тарифы, но и возможные нарушения при закупках.

Сейчас появилась информация, что Благов останется и руководителем «Пермгазтехнологии» – самой богатой из аффилированных пермскому Газпрому структур. В свое время Газпром выкупил компанию у местного олигарха Сергея Чикурова. «Пермгазтехнология» создала несколько дочерних структур, часть из которых перешли в офшор. 298 832 000 рублей – выручка компании за 2016 год. Именно ПГТ приносит наибольшее количество денег. Разница становится более очевидной, если сравнить ее прибыль с другими дочерними предприятиями: ООО «Уралгазсервис-Монтаж» – на конец 2015 года убыток предприятия, полностью подконтрольного Газпрому, составил 1,3 млн рублей.

Дмитрий Махонин, начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России

При этом учрежденное этой компанией ООО «Центр землеустройства», которым теперь владеет физлицо Денис Корепанов, имеет чистую прибыль 15,4 млн рублей. Кстати, в ряде прошлых участников ООО числятся партнеры несостоявшегося преемника Благова Алексея Муранова.

На сайте «Газпром газораспределение Пермь» указана ссылка на официальный сайт «Уралгазсервис-Монтаж», однако переход по ней ведет на сайт другой организации – ООО «Регионгазсервис». Ею стопроцентно владеет Газпром, предыдущим руководителем был Павел Яговкин. Возглавив «Регионгазсервис», Яговкин учреждает ООО с точно таким же названием, а после выходит из состава учредителей. Остается неизвестным, зачем руководителю дочерней структуры Газпрома входить в состав участников точно такой же, но уже частной компании.

Еще одна убыточная компания Газпрома – «Уралгазсервис». ООО выступает не только участником закупок, но и заказчиком. Абсолютно парадоксальная ситуация для газпромовских заказов – 56 лотов из 88 на сумму 43 млн рублей так и остались без единого участника. Куда тогда ушли эти деньги? Из конкурсной документации не ясно. Но компания в убытке.





А вот безопасность стратегических объектов не место для конкуренции – уже несколько лет закупка охранных услуг проходит у единственного поставщика. Если раньше это было охранное предприятие «Булава», то теперь аффилированное ему ЧОП «Юнигард».

По мнению экспертов, если Благов остается на своей должности, то ему придется применить максимум усилий, чтобы вывести Пермский край с последних позиций. Основной вопрос – это газификация региона, которая проседает по всем показателям. И не менее важный момент – сложившаяся за десятилетия система взаимоотношений с партнерами и подрядчиками, в которой фигурируют одни и те же лица, которые, скорее всего, и делят газовые миллионы Прикамья.

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Первая публикация — на сайте Международный Антикоррупционный Портал.





