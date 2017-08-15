Глава ЦИК: Навальный не сможет стать кандидатом в президенты РФ

Алексей Навальный может стать кандидатом в президенты Российской Федерации только в том случае, если произойдет чудо: внезапно изменится закон о выборах или если его судимость будет снята. Об этом сегодня заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью агентству РБК.



«Чудо первое: представим, что он написал кассационную жалобу и соответствующая судебная инстанция вдруг отменяет действующие приговоры, и все его судимости снимаются. В этом случае он мог бы пойти на выборы. Но, по-моему, он жалобу так и не написал», - цитирует РБК слова чиновницы.



«Чудо» второе: срочно вносятся некие изменения в федеральные законы о выборах, которые позволили бы ему участвовать в выборах при наличии судимостей. Но поскольку вероятность подобных гипотетических «чудес» ничтожно мала, я не вижу способа, позволяющего его зарегистрировать», - подвела итог Памфилова.



Глава ЦИК также выразила удивление рассуждениям о том, что Алексей Навальный может быть зарегистрирован под давлением больших масс людей: якобы, можно добиться его выдвижения президенты, если вывести на улицы толпы людей. «Как и кто это будет делать?! Уж точно не я», - заявила она.





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