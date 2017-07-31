Крах судьи Елены Хахалевой

Скандал вокруг члена президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, начавшийся со свадьбы ее дочери Софьи и сотрудника СК РФ по Краснодару Вадима Бадалова, переходит в новую плоскость, которая окажется для судьи гораздо тяжелее по своим последствиям, чем песни и пляски с участием «звезд» российской эстрады.

Несмотря на то, что Совет судей Краснодарского края проявил корпоративную солидарность и моментально отвел от Хахалевой подозрения по поводу чрезмерных свадебных расходов, тема Хахалевой далеко не закрыта – к такому выводу пришли журналисты канала «Россия 1» в итоговой программе «Вести недели» 30 июля. И речь теперь уже идет не о нашумевшей свадьбе, а о десятках незаконных судебных решений по земельным вопросам, вынесенных с ведома Хахалевой.

Напомним, что первым об истории со свадьбой широкой общественности поведал известный московский адвокат Сергей Жорин, заявивший на своей странице в Твиттере, что свадьба судейской дочери в Краснодаре с участием «звезд» федерального масштаба обошлась ее организаторам в 2 млн долларов. После того, как эту новость подхватили голодные до сенсаций в летнюю пору отпусков федеральные телеканалы, вовсю цитируя адвоката, член президиума крайсуда Елена Хахалева за считанные дни стала, пожалуй, самой известной судьей в России.

Масла в огонь со скандалом добавило расследование блогера Олега Лурье о фальшивом грузинском дипломе судьи Хахалевой и ее связях с «ворами в законе», которое было представлено в программе Владимира Соловьева. Правда, последний никак не отреагировал на свадьбу и предполагаемые астрономические расходы на нее, но со свойственным мэтру российской журналистики профессионализмом заочно задал судье Хахалевой и ее руководству два прямых вопроса: «1. Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси, поддельный. 2. "Вор в законе" говорит о ней?». Тут же вспомнили и о давнем расследовании Олега Лурье о судейском «беспределе», который в Краснодарском крайсуде организовала Елена Хахалева.

В свое время именно Лурье был первым, кто открыто в своем блоге рассказал о судейско-семейном клане Хахалевой, и эта публикация Лурье быстро «ушла в народ». Но Владимир Соловьев – это вам не блогеры. Соловьев не только известный журналист, но и кавалер нескольких российских орденов, человек, чья позиция во многом формирует общественное мнение всей страны, и его принципиальная позиция по истории с судьей Хахалевой вызывает заслуженное уважение.

Именно Соловьеву, а через него и всей стране, Елене Хахалевой и надо было отвечать – а промолчать априори означало подписать себе приговор. Поэтому Хахалева начала действовать, тем более осознавая, что на самом верху стали внимательно смотреть за развитием «неожиданно» вспыхнувшего скандала вокруг ее персоны. Едва оправившись от удара, нанесенного ей и ее покровителям федеральными информканалами, не говоря уже о параллельном расследовании судейско-криминального спрута интернет-активистами, Хахалева, ее бывший (по документам) муж Роберт Хахалев (Зилпимиани) и Совет судей Краснодарского края в лице его председателя Владимира Кисляка в один голос заявили , что по итогам проверки все расходы на свадьбу составили не 2 млн долларов, как утверждает адвокат Сергей Жорин, а «всего» 2,5 млн рублей, которые к тому же оплатил Роберт Хахалев, крупный бизнесмен, способный, по его словам, себе это позволить. Сама же судья Хахалева недвусмысленно сообщила для СМИ, что стала мишенью неких сил, которым она якобы помешала вынести заведомо незаконные решения по земельным спорам.

Но почему именно она стала такой «мишенью», не рассматривая лично никакие дела, она не раскрыла, туманно пояснив , что будет думать, что ей делать дальше. Придумали быстро: крайсуд официально объявил, что информационную атаку на судью организовал адвокат Сергей Жорин как «заинтересованный участник» процесса в деле Анны Данько, рассматриваемом в краевом судье. Эту версию тут же подхватили отдельные телеканалы, хотя как мог отдельно взятый адвокат – при всем к нему уважении – в одиночку «запустить» федеральную информмашину, решительно непонятно.

Одновременно была растиражирована и информация о том, что Роберт Хахалев является «крупным предпринимателем» и «меценатом», хотя достаточно поднять любой рейтинг крупного бизнеса Краснодарского края, чтобы убедиться, что никакого гражданина Хахалева там нет. И это не удивительно, поскольку Роберт Оникович официально никаких многомиллионных доходов не имеет, оборачивая колоссальные суммы по теневым каналам – о чем еще будет сказано ниже.

Дальше – больше: спустя всего два дня после сенсационного эфира у Владимира Соловьева блогер Олег Лурье «неожиданно» разоблачил сам себя, заявив, что поспешил со своими выводами относительно поддельного диплома и связей с ворами в законе судейской дамы. На фоне этого «стремительного успеха» госпожа Хахалева и руководство Краснодарского крайсуда заставляют всех подчиненных им судей подписать гневные коллективные письма с требованием привлечь адвоката Жорина без суда и следствия к уголовной ответственности за клевету (хорошо хоть не потребовали судить «особой тройкой» НКВД). Возмущение судей было предсказуемым – и вот уже президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко просит адвокатскую палату Москвы проверить действия Жорина на соответствие кодексу профессиональной этики адвоката. Казалось бы, игра сыграна. Дело закрыто. Но, если бы было все так просто.

Едва ли не на следующий день после коллективной жалобы кубанских судей на злокозненного адвоката Жорина в сети одна за другой появляются сделанные еще в 1990-х годах фотографии «воров в законе» с женщиной «похожей на будущую судью Хахалеву». Эти снимки тут же публикуют отдельные информационные ресурсы в продолжение скандального расследования Олега Лурье, а сам он «авторитетно» заявляет, что на фото якобы не Елена Хахалева, а совершенно другая женщина

Это утверждение Лурье подкрепляет «сенсационными» заявлениями бывшей жены «вора в законе» Пецо, которая якобы никогда от Пецо не слышала ни о какой Хахалевой, добавляя к этому фото из семейного альбома самой Хахалевой – мол, найдите отличия.

Кто предоставляет Лурье семейные фотографии Хахалевой 20-летней давности, догадаться нетрудно - вопрос в том, зачем это нужно самому Олегу Лурье, в одночасье ставшему звездой федерального ТВ? Ответ на этот вопрос становится понятен, если вспомнить, что Лурье не первый раз мечется от одного стола к другому – в свое время он уже отбывал реальный тюремный срок по делу о вымогательстве у сенатора Владимира Слуцкера за отказ публиковать «компромат» в его адрес. Совсем другое дело – железобетонная уверенность и спокойствие мэтра российской журналистики Владимира Соловьева, чья позиция остается незыблемой: где ответы на поставленные им вопросы к судье Хахалевой? К тому же заявления судьи, сделанные для СМИ по следам скандальной свадьбы, лишь породили к ней новые, столь же неудобные вопросы.

Так что Олег Лурье, выступая в неожиданной для себя роли адвоката «золотой судьи», может сам поставить жирную точку в скандале вокруг нее, но очевидно не ту, на которую надеялась Хахалева. В конечном итоге, кто, как не Лурье первым стал публиковать масштабные разоблачения по участию Хахалевой в земельном рейдерстве на Кубани? Тем более, что вопрос по Хахалевой уже решен наверху - и не в ее пользу.

По большому счету, этому решению поспособствовала сама Хахалева, дав публичные пояснения по скандальной свадьбе. Как мы помним, суть аргументации Хахалевой по поводу ее непричастности к финансированию расходов на свадьбу сводилась к тому, что она давно разведена со своим мужем (официально они состояли в браке с 1994 по 2004 годы). Но формальный штамп в паспорте о расторжении брака вовсе не означает, что супруги перестали вести совместное хозяйство – причем в самом прямом смысле этого слова.

Чтобы в этом убедиться, достаточно просто посмотреть на карту Краснодара. Начиная с 2005 года (вскоре после формального развода), Елена Хахалева и ее дети зарегистрированы по адресу улица Урицкого, 35, а до этого они проживали в доме по улице Алма-Атинской, 209, где сейчас зарегистрирован Роберт Хахалев. Но по сути эти два адреса являются одним – речь идет чуть ли не о целом квартале в западной части Краснодара , принадлежащем судье, ее как бы бывшему мужу и их родственникам. О фиктивном характере развода Елены и Роберта Хахалевых говорят и «вновь выяснившиеся обстоятельства» скандальной свадьбы, на которой, как утверждают очевидцы этого события, присутствовал чуть ли не весь судейский корпус Кубани во главе с председателем краевого суда Александром Черновым (а еще одним почетным гостем выступал один из крупных чиновников Верховного суда РФ).

Но если организатором свадьбы был, как утверждает Совет судей, Роберт Хахалев, а Елена Хахалева была «таким же гостем, как и все остальные» (цитата из ее интервью), то кто в таком случае приглашал судей? Если это делала лично Хахалева, то ее никак нельзя считать гостем, а если приглашения поступали от ее (бывшего) мужа, то, получается, не такой уж он и бывший, раз находится на короткой ноге с сослуживцами матери своих детей. Столь же шатко выглядит пояснение Хахалевой по поводу диплома об окончании Тбилисского государственного университета (заочная форма обучения, юриспруденция, окончание учебы 19.08.1991), на основании которого она в 2000 году указом Президента РФ получила статус судьи Динского районного суда Краснодарского края.

Сейчас Хахалева утверждает, что копия тбилисского диплома есть в ее личном деле, которое «изучалось государственными органами самым тщательным образом, потому что судьи назначаются указами президента и проходят многоуровневую проверку». Эта копия не является документом повышенной секретности . Но вместо того, чтобы продемонстрировать всем жаждущим подлинник диплома и таким образом развеять все сомнения, судья Хахалева не спешит этого делать, а за нее отвечает все тот же Олег Лурье, публикуя в ее защиту явную фальшивку, которую пытается выдать за официальную копию диплома Хахалевой. Между тем Тбилисский университет просто не мог выдать своему выпускнику документ подобного «кустарного» образца – даже несмотря на всеобщую неразбериху 1991 года еще какое-то время после распада СССР в 1991 году вузы постсоветских республик выдавали дипломы именно «советского» образца.

Почему ни Хахалева, ни Лурье не смогли показать нормальную копию диплома, не говоря уже о его оригинале, также становится ясно из обращения к документам правоохранительных органов. Как выясняется, еще в ноябре 2010 года Хахалева обратилась с заявлением в полицию об утрате всех трех ее дипломов о высшем образовании, включая и грузинский. Словом, был ли подлинный грузинский диплом, окончательно ответить может только сам Тбилисский университет, ответ которого уже получен: в период с 1985-1995 годов Хахалева (Требушная) Елена Владимировна не обучалась в университете, а сам диплом с реквизитами РВ № 523043 никогда не выдавался. К слову сказать, дипломы с серией РВ и номерами, начиная с цифры 5, выдавались в Кубанском госуниверситете, где будущая судья Хахалева в 1990 году получила диплом биолога. Не с него ли она или ее подельники, не долго думая, «срисовали» номер тбилисского «диплома»?

Так что теперь вопросы впору задавать и председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, который брал Елену Хахалеву с таким сомнительным документом в судьи и который все это время продолжает отмалчиваться. Да и компетентным структурам пора уже всерьез заняться этой темой, тем более, что повод нашелся: группа фермеров из Новопокровского района Краснодарского края, получив «благословение» в краевой администрации, обратилась с заявлением на имя генерального прокурора, председателя Следственного комитета, ФСБ, в администрацию Президента и Совет Федерации с просьбой провести объективную проверку судьи Хахалевой, ее грузинского диплома и дать ответ: кто помог ей обойти все преграды и без образования и стажа стать судьей?

Столь же саморазоблачительным был и проделанный Хахалевой привычный «перевод стрелок» на как бы бывшего супруга. Но, как выяснили СМИ, Роберт Хахалев (Зилпимиани) работал «на подхвате» у одного авторитетного грузина и был вхож в круги организованной преступности еще в советские времена. А в девяностые годы чета Хахалевых вела в Краснодаре бизнес, тесно связанный с грузинскими авторитетами, которые контролировали вещевой рынок «Вешняки» в краевой столице, продажу иномарок, экспорт продуктов питания и другие прибыльные сферы. Поэтому совершенно понятно, кто та «Хахалэва Лэна», о которой говорит «Пецо» Бухникашвили, в девяностые в очередной раз выйдя на свободу уже в независимой России, на несколько лет осевший именно в Краснодаре.

Почти все фирмы с сомнительной репутацией, которые в те годы открыли Хахалевы и их «партнеры», на сегодняшний день ликвидированы, но, если верить Елене Хахалевой, то ее (бывший) супруг сейчас является достаточно крупным бизнесменом. По версии судьи, ей даже пришлось поднять его официальные декларации за последние годы, где говорится, что он зарабатывал по 50–60 млн рублей. Но здесь Хахалева снова вводит общественность в заблуждение, поскольку из данных бухгалтерской отчетности компаний, которыми официально владеет Роберт Хахалев, такие выводы нельзя сделать даже близко.

Из открытых данных известно, что Хахалев-Зилпимиани является совладельцем семи действующих фирм в форме ООО с долей участия от 50%. Но чистая прибыль этих фирм, которая, по идее, и должна составлять основу предпринимательского дохода Роберта Хахалева, мизерна. Например, принадлежащий ему офис микрозаймов «Тополь» в 2015 году показал прибыль всего 23 тыс. руб., строительная компания «Мирград» - 9 тыс. руб. (до этого был убыток в 240 тыс.), а у ФСК «Капитал», занимающейся возведением нежилых зданий, и вовсе был убыток в размере 855 тыс. руб. Есть еще небольшая сельская служба такси, имеющая долг перед государством по страховым выплатам в Пенсионный фонд, а остальные бизнесы Роберта Хахалева просто зарегистрированы, но не ведут деятельности, сдавая в налоговые органы нулевые отчетности.

Откуда в таком случае у гражданина Хахалева образовались доходы, позволившие ему самостоятельно оплатить расходы по свадьбе дочери – пусть и не в 2 млн долларов, а в несколько миллионов рублей, что даже для краснодарской семьи с доходами выше среднего является весьма обременительной тратой? Единственный достоверный ответ на этот вопрос заключается в том, что Роберт Хахалев имеет крупные теневые доходы от активов – прежде всего земельных, формально записанных на других лиц. Возможно, читатель допускает, что Роберт Хахалев на самом деле действительно выдающийся предприниматель, просто не слишком заботящийся о своем публичном имидже – таких бизнесменов, действующих по принципу «большие деньги любят тишину», действительно немало. Но в действительности люди, давно лично знающие Хахалева, говорят, что он мало изменился с тех пор, как был водителем у одного уважаемого грузина. Разве что появилось много денег и табун скакунов – но никак не предпринимательский талант.

Так что своими «бизнес-успехами» Роберт Оникович всецело обязан своим авторитетным соотечественникам и супруге, которую они в свое время смогли провести в судьи. Именно этот сюжет, а не банальную свадебную показуху, и надо сегодня взять в разработку компетентным органам. А заодно и судебные решения, выносившиеся судьями Кущевского районного суда Сероштаном, Аносовым и Коробковым по указаниям Елены Хахалевой в пользу владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова, участника банды Цапков и давнего бизнес-партнера «золотой судьи». Проверить надо и законность решений судей Новопокровского района в пользу Роберта Хахалева, тем более что речь идет о нанесении ущерба государству в связи с судебными «послаблениями» в уплате государственных пошлин, не говоря уже о сомнительных схемах перевода земельных паев в его пользу. Ждет своего часа и принятие процессуальных решений по рейдерскому захвату земель СПК «Колос» со стороны ближайшего окружения все той же «золотой судьи», прежде всего среди представителей администрации Динского района. К тому же, пока Елена Владимировна, подключив Олега Лурье, пыталась закрыть проблемы, созданные самим же Лурье, к «неожиданно» раскрученной блогером теме стали подключаться новые участники. И масштаб темы неожиданно вырос – теперь в фокусе внимания общественности оказалась не только Елена Хахалева, но и ее непосредственный начальник, председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов.

28 июля перед стенами крайсуда разыгралось действо, удивившее многих, когда известный правозащитник и блогер, судья в отставке Дмитрий Новиков разгонял элитные автомобили судей и прокуроров, припаркованные возле здания крайсуда в два-три ряда. Поначалу судьи были изумлены столь экспрессивным поведением бывшего коллеги, но уже скоро все поняли, ознакомившись с видеообращением Новикова, где тот пообещал «дорогим моим россиянам» сделать сенсационные разоблачения в отношении судей крайсуда и лично председателя краевого Совета судей Владимира Кисляка. Вряд ли руководство крайсуда успело забыть скандальные заявления Новикова, сделанные им во время пребывания в СИЗО УФСБ по Краснодарскому краю. Новиков тогда наговорил много: о коррупции в крайсуде, о назначении судей за взятки, о стрельбе в ресторанах и кутежах с проститутками, а главное – это о тесной связи конкретных судейских лиц с «ворами в законе», о совместном бизнесе с ними, странных многочисленных убийствах сочинских «авторитетов» и т.д.

Новый выход Новикова на сцену попахивал грандиозным скандалом, за которым можно было бы вовсе забыть о той, с кого все начиналось – о Елене Хахалевой. На то и было рассчитано. Связь между «золотой судьей» и Дмитрием Новиковым никогда особенно не афишировалась, но осведомленные люди знают, что именно Елена Владимировна при помощи своего адвоката и близкой подруги Гаяне Арутюнян осенью 2010 года вытащила Новикова из изолятора ФСБ и частично решила его проблемы в обмен на молчание. Но сейчас ситуация резко поменялась, помощь понадобилась уже самой Хахалевой, а долг, как говорится, платежом красен. Вот и появился Дима Новиков с очередной порцией разоблачений в адрес председателя крайсуда Александра Чернова, запустив в интернет свои давние показания в ФСБ.

Какую роль в этой комбинации по отвлечению внимания с Хахалевой на ее начальника Александра Чернова играет много знающая адвокат Арутюнян, станет известно в ближайшее время. Не секрет, что именно она выступала посредником судьи в решении вопросов для нужных людей. Напомнил о себе и еще один фигурант всей этой истории, о котором так много говорят и пишут в последнее время – «крестный отец» Елены Хахалевой, вор в законе «Пецо» Бухникашвили, которого два месяца назад Приволжский райсуд Татарстана решил досрочно освободить «по состоянию здоровья» (хотя «Пецо должен отбывать срок еще 18 лет»). Знающие люди говорят, что именно Елена Хахалева через свои влиятельные связи приложила руку к этому решению, так как помощь «Пецо» в это непростое время для нее и ее мужа крайне необходима. Но прокуратура и МВД заняли жесткую позицию, возразив против досрочного освобождения авторитета, имеющего крайне негативную характеристику: склонность к побегу и 302 нарушения режима только последние 4 года. 1 августа 2017 в Верховном Суде Республики Татарстан состоится рассмотрение прокурорской апелляции на решение о досрочном освобождении «Пецо», а одновременно правоохранительные органы серьезно заинтересовались его связями с Еленой Хахалевой. Сама она пока делает вид, что никаких связей с авторитетными грузинами у нее нет - вопрос журналистки «Московского комсомольца» Евы Меркачевой, «верно ли то, что ее бывший муж Роберт был «правой рукой» Пецо», Хахалева сочла «не заслуживающим внимания».

Но на эту тему обнаружился и другой «заход», представленный в воскресном сюжете канала «Россия-1». Скандальной свадьбе в нем было уделено совсем мизерное внимание: вместо этого журналисты объективно показали, что корень всех проблем в истории с судьей Хахалевой – это борьба за кубанскую землю, в которой активно участвуют как заинтересованные лица судьи и их родственники-латифундисты. Неслучайно сюжет имел многозначительную концовку: с судейскими рейдерами пора что-то делать. Ситуация, в которой в последние дни оказалась Елена Хахалева, хорошо описывается терминами шахматной игры. После того, как информация о свадьбе ее дочери стала достоянием общественности, она и ее коллеги по Совету судей оказались в состоянии цейтнота – острой нехватки времени для очередного хода.

Отсюда и ряд описанных выше ошибок, которые они наделали, пытаясь представить Хахалеву не имеющей никакого отношения к финансированию свадьбы – в процессе только вышла на поверхность та информация, которую она давно и старательно скрывает. В результате из состояния цейтнота партия Хахалевой перешла в еще более критичное состояние цугцванга, когда любой ход лишь ухудшает позицию на доске, делая крах неизбежным. Поэтому вопрос о том, как скоро судья Хахалева сама предстанет перед правосудием, выглядит сейчас лишь вопросом времени.