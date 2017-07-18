«Экологический шум» в Истринском районе – простое прикрытие для рейдерства

Модным следствием прямой линии с Путиным стала апелляция к высшей власти в любом ее проявлении. Мол, только власть решит проблему, которую не получается решить законными и незаконными методами. Эдакая апелляция к высшему арбитру, который сделает тебе хорошо. Вот, была Балашиха с ее свалкой, и первое лицо — Путин - распорядилось закрыть свалку. Закрыть-то можно, но мусор-то все равно надо будет вывозить. И потом, когда начинаешь разбираться в вопросе, выясняется, что «не все так однозначно».



Вот еще одна история из Подмосковья. В Истринском районе, в элитном поселке Павлово-2 организовалась немногочисленная группа товарищей, идейным лидером которых стал Сергей Ковбасюк, руководитель бюро «Адвокаты и бизнес»,который в поселке не живет, но владеет 5 участками и несколькими домами. Эта группа инициативных товарищей пытается взбаламутить и без того «мутные» воды экологической информационной повестки Подмосковья. Действуют команда по привычной схеме – втягивает в конфликт губернатора Московской области Андрея Воробьева, генпрокурора Юрия Чайку и других представителей органов исполнительной и судебной власти.

Насколько я знаю, пока еще только к Владимиру Владимировичу не обращались, но и это не исключено. Обращает на себя внимание тот факт, что публикации о своей проблеме команда размещает, как правило, в нерелевантных СМИ, типа Infonex, XboxNews, Компромат.ру и т.п. Ну, вот скажите, нормально ли, когда адвокаты используют Компромат.ру, ценность которого давно превратилась в своеобразную валентинку от одних представителей элиты — другим. Если вы хотите решить имущественный спор, вам не на Компромат надо идти и не статьи писать, а в суд обращаться.

Собственно, неудивительно, что серьезные телевизионные компании, к которым обращались эти товарищи, например, «Россия» и «Общественное телевидение России», вначале проявляют интерес к проблематике, которую обозначают граждане и даже присылают в КП «Павлово-2» свои съемочные группы, но потом понимают, где собака зарыта, и отказываются выпускать сомнительные сюжеты.

Чего же хотят недовольные жители «Павлово-2 и что именно им не нравится в экологической ситуации?



Товарищи считают, что в декабре 2016 года органы исполнительной власти Московской области неправильно определили границы природного заказника «Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и озерно-болотный комплекс у д. Новинки», и теперь в результате человеческой деятельности «сильно страдает природа». Речь при этом идет не о глобальных территориях, а о том, чтобы сдвинуть границу менее чем на 100 метров.

Свет на эту историю проливает заметка «Элита прав потребителей» (13.05.2017, Коммерсантъ), автор которой Мария Глушенкова, заинтересовалась другой стороной проблемы поселка «Павлово-2». Так вот, оказалось, что дело не в экологии, а в том, что группа жителей подала судебные иски на сумму 1,26 млрд рублей, так как считают, что их собственность сильно упала в цене после определения границы заказника. Один миллиард и 260 миллионов рублей!

И есть еще один нюанс, о котором умалчивает недовольные жители поселка. По словам одного из жителей, который не входит в группу Ковбасюка, сама история началась «из-за активов в поселке, собственником которых является эксплуатирующая организация». Год назад Сергей Ковбасюк захотел купить их, но в последний момент на сделку не вышел. Однако от идеи приобрести активы не отказался, а, вероятно, решил предпринять ряд информационных действий, чтобы снизить стоимость эксплуатирующей организации, а она, на минуточку, владеет инфраструктурой поселка, сетями, дорогами и частью земель, а земля на Новой Риге дорогая, и уже сама по себе является лакомым куском. Но активы были проданы другому предпринимателю – Андрею Кобзаренко, на которого, в том числе, и обрушился шквал контрпропаганды.

Сергей Ковбасюк, не смирившись с ситуацией, создал товарищество собственников жилья и начал возбуждать информационную шумиху. Параллельно он пытался судиться, но, несмотря на то, что и сам юрист, и его помощники ему оказывают поддержку, все суды на текущий момент проиграны. Например, недавно Истринский городской суд в полном объеме отказал Ковбасюку в его иске о признании незаконным права собственности юридических и физических лиц на земельные участки, которые граничат с природным заказником.

Получается, что правовая позиция группы Сергея Ковбасюка слабая, и поэтому сейчас их действия похожи на попытки рейдерства, когда заинтересованные стороны используют приемы информационной войны, выходят в СМИ, эксплуатируя экологическую повестку, устраивают информационную шумиху и апеллируют к высоким начальникам в надежде, что удастся расшатать ситуацию, и на то, что такой шум в преддверии выборов власти будет не нужен. В общем, именно так мне и представляется как политологу и стороннему наблюдателю. Скорее всего, Сергей Ковбасюк надеется, что таким образом ему удастся склонить руководство области к ручному управлению поселком и нужному его группе административному решению.

Однако важно знать, что в поселке более 800 собственников, и только менее 30-ти из них за полгода информационной войнывступило в члены ТСН, которые недовольны определением границы заказника, а это - менее 4% от общего числа собственников. При такой слабой позиции никакие информационные баталии не помогут – пустая трата денег, а деньги немалые!

И еще раз повторюсь — как и в случае с Балашихой, власть можно заставить перейти на ручной режим управления и предпринять определенные несистемные меры, но это не всегда ведет к позитивному решению проблемы. Убежден, что жители домов, проживающие около свалки в Балашихе не очень-то счастливы, что привлекли внимание. Поскольку за одно со свалкой было привлечено внимание и к тому, что их дома построены незаконно. Вне правовых оснований были выделены земли. И теперь они живут и на свалке (которую, получается, закрыли, но мусор то никуда оттуда не денется) и на птичьих правах. Вопрос – и кому от этого стало лучше?

Павел Данилин, политолог, директор Центра политического анализа



