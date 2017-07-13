Законодатели усилят коррупционные возможности ЦБ РФ

В соответствии с законопроектом, граждане, компании и должностные лица, уличенные в неправомерном использовании инсайдерской информации или манипулировании рынком, смогут получать освобождение от административной ответственности с помощью заключения соглашения с Банком России. Соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внес на днях в Госдуму депутат Госдумы Владислава Резника.

Напомним, что Центральному Банку, вопреки положениям Конституции РФ прямо закрепляющими эти обязанности за Правительством РФ были переданы полномочия Федеральной Комиссии по Ценным Бумагам. Ещё в период своего бытования в Правительстве ФКЦБ безуспешно лоббировала предоставление ей права проводить следственные действия по уголовным делам, связанным с ценными бумагами. Но амбиция по превращения в немножко силовую структуру не нашла поддержки - силовиков в России и так навалом, интеллектуальных финансистов намного меньше.



Банкиры продемонстрировали малдшим коллегам важность постепенности.

В самом деле. Зачем вообще иметь возможность заводить уголовные или даже административные дела, если нет возможности потом с эти "что-то сделать"?

Наказание по административным статьям, связанным с инсайдом, немалое. Механизма, который бы предусматривал бы хоть какой-то контроль за обоснованностью действий при заключении таких сделок в российском законодательстве не предусмотрено. Не предусмотрен этот механизм в в сколько-то убедительном виде и в том же законопроекте Резника.



ЧЕГО ЕЩЕ НАДО ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ?