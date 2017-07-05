«Крепостные» Министерства Обороны 

Многие думают, что с отменой «Крепостного права» в России продажа территорий с населяющими её людьми кануло в лету. Но оказывается, бывают еще в Российском государстве такие случаи.

Всем известно, как распоряжалось Министерство обороны со своим имуществом во времена Сердюкова, как распродавалось за бесценок «своим людям». Как строилось жилье для офицеров и продавалось, а семьи военнослужащих годами ждали положенного жилья, объявляли голодовку, митинговали, судились. Но это не закончилось с уходом «эффективного менеджера», просто одни проблемы сменились другими, и жилищный вопрос военнослужащих по-прежнему не решен в полном объеме особенно в Москве. Так же военнослужащие выходят на пикеты и митинги, только теперь не с требованиями предоставить жилье, а достроить и ввести в эксплуатацию уже распределенное жилье. Периодически всплывают и другие проблемы, связанные с проживанием военнослужащих в служебных и специализированных жилых помещениях.

В Москве на Хорошевском шоссе был не так давно «Филиал Автобазы Министерства Обороны». В 2009 году решил «великий менеджер», что неправильно, когда Мин. Обороны само себя обслуживает и обеспечивает автотранспортом. А правильно будет, если обслуживание автотранспортом Мин. Обороны будет приносить доход. Автобаза Министерства Обороны и его филиал были расформированы, а техника и часть территории были отданы в аренду, а позднее в хозяйственное ведение ФГУП «СПб Инжтехцентр».

Для справки:ФГУП "СПб Инжтехцентр" было создано Федеральной налоговой службой в феврале 2002 года с полным наименованием "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр ФНС". В 2010 году предприятие перешло в введение Минобороны, что выразилось в замене названия ведомства в официальном наименовании ФГУПа. Основной вид деятельности — оказание услуг по автотранспортному обслуживанию, также занимается строительством зданий и сооружений. Уставный капитал — 500 тыс. руб., финансовые показатели не раскрываются. По данным базы СПАРК, в 2006-2013 годах ФГУП заключил 126 госконтрактов на общую сумму 26,97 млрд руб. Из них финансирование в более чем 26 млрд руб. пришлось на 2007-2010 годы. В 2011-2013 годах было заключено 70 контрактов, однако их общая стоимость составила всего около 600 млн руб. Чаще всего заказчиками услуг ФГУП выступали различные подразделения ФНС, также были заказы от Минобороны, Спецстроя, "Рособоронзаказа", "Росграницы". По данным ресурса Kartoteka.ru, предприятие участвовало или участвует в 23 арбитражных разбирательствах. С 2007 по 2010 год ФГУП возглавлял муж сестры бывшего главы ФНС и Минобороны Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков.http://www.kommersant.ru/doc/2205590

Территория «Филиала Автобазы МО» включала в себя административное здание, состоящее из трех нежилых административных этажей и мансарды, которая была построена как общежитие для военнослужащих и членов их семей, и была введена в эксплуатацию в 2006 году. В том же году мансарда была зарегистрирована в Росреестре с присвоением кадастрового номера как жилое помещение. Была включена в список специализированного жилого фонда Министерства Обороны.

И вот с 2006 года в этом общежитии проживают семьи военнослужащих. После расформирования Автобазы МО общежитие перешло в ведение автобазы МО №141 с командиром которой военнослужащие проживающие в общежитие заключили договора найма специализированного жилого помещения, а три этажа под мансардой перешло введение ФГУП «Инжтехцентр МО». ФГУП занималось своим делом и в дела общежития не вмешивалось. Военнослужащие с семьями продолжали проживать в своих комнатах. Многие военнослужащие подали рапорта на увольнение в запас и ожидали, когда же государство выполнит своё обещание обеспечить постоянным жильём. За проживание оплату вносили в кассу военной части, а после того как Министерство Обороны заключило договор на обслуживание служебного и специализированного жилья с ОАО «Славянка», оплачивали коммунальные счета, которые предоставляла «Славянка». Обеспечение постоянным жильём затягивалось и это обстоятельство стало тяготить руководство ФГУПа. Они хотели быть полноправными хозяевами здания, и жильцы мансарды им мешали.

В 2013 году руководство ФГУПа предприняло первую попытку взять под свой контроль общежитие. Они объявили, что «чтоб пройти к своему месту жительства жильцы должны предоставить в ФГУП свои паспортные данные, основания проживания, и тогда они выдадут пропуска для прохода.» Некоторые жильцы посчитали это не законным и обратились в прокуратуру за разъяснениями ситуации. Ответа из прокуратуры жильцы так и не дождались, но и претензии от ФГУПа прекратились. Шли годы. В 2015 году у ОАО «Славянка» начались финансовые трудности и Министерство Обороны РФ не стало продлевать договор на обслуживание специализированного жилья МО с банкротом «Славянка». И жильцы «Мансарды» перестали получать квитанции на оплату жилья. Как законопослушные граждане обращались в разные инстанции, чтобы узнать кому платить за жильё, но ответа не получили. В ФГУП « Инжтехцентр МО РФ» дела видимо тоже шли неважно, во всяком случае так выглядело со стороны. Из всего, что было им передано Министерством Обороны в их ведение осталось только административное здание и то что верхний этаж – общежитие по-прежнему не подвластно им, очень их огорчало.

Руководство ФГУП в этом году решили окончательно решить вопрос с общежитием.

В феврале 2017 года, очевидно для морального давления на жильцов, работники ФГУПа стали периодически отключать свет и воду в общежитие, затем опять стали угрожать не пускать жильцов к своему месту проживания. И снова полетели письма и обращения от военнослужащих, от членов семей военнослужащих в прокуратуру, в Администрацию Президента, в Государственную Думу в различные СМИ. Но как принято в нашей стране, обращения переправлялись по нисходящей. И по ответам из департаментов Министерства Обороны, из 231 военной прокуратуры видно, что никто не хочет добраться до истины.

Во всем виден формальный подход. Никого судьба военнослужащих, их жен и детей не интересует. Ещё в 2013 году один чиновник из Министерства Обороны своим приказом передал здание как административное, не жилое, в ведение ФГУПа не учитывая, что верхний этаж является жилым общежитием, что там живут семьи с детьми. И теперь чиновники из Департамента Имущественных отношений Министерства Обороны не хотят признать свою ошибку, что передали военнослужащих с семьями, как в старые времена передавали и продавали земли, здания вместе с крепостными людьми.





Руководство ФГУП « Инжтехцентр» ссылаясь, на имеющиеся у них документы, утверждая, что здание не жилое и проживать здесь не кто не может, а кто проживает находятся в здании не законно и должны в ближайшее время освободить незаконно занятые помещения. Что интересно, воинская часть которая заселяла это общежитие, те отделы и департаменты Министерства Обороны, которые обязаны заниматься обеспечением военнослужащих жильем самоустранились от данной проблемы. Военнослужащие остались один на один с организацией которая грозится принудительно выгнать на улицу семьи военнослужащих с малолетними детьми. Хотелось бы спросить у Министра Обороны, а как же лозунг «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ», хотя конечно в данной ситуации «свои» могут быть работники ФГУПа. Так же интересно, если с 2013 года известно, что здание не жилое, то почему там до сих пор проживали, и куда уходили деньги, которые жильцы исправно ежемесячно платили за проживание в плоть до банкротства «Славянки».

Таким образом Министерство Обороны относятся к своим военнослужащим, как помещик к своим крепостным. Захочет - прославит, наградит, обеспечит жильем. А не захочет - бросит, выгонит на улицу.

В заключении хотелось бы написать, что согласно последнего объявления которое ФГУП « Инжтехцентр Министерства Обороны Российской Федерации» повесило на дверях общежития принудительное выселение «незаконно проживающих» в нежилых помещениях намечено на 22 июля 2017 года. Жильцы изыскивают способы привлечения внимания. Обращаются в СМИ, в Общественные организации и пока не заручились ничьей поддержкой.