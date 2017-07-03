Отец за дочку не в ответе. Десталинизация российских элит на примере Лизы Песковой

Редакция АПН с большим удовлетворением отмечает, что процесс десталинизации элит в России дошёл до очередной логической вершины.

Старый сталинский тезис "сын за отца не отвечает" сменился своей диалектической противоположностью - 'отец за дочку не в ответе'.

В самом деле, ведь дочь - самостоятельная, полностью состоявшаяся, взрослая девятнадцатилетняя личность, нашедшая своё место в жизни и безо всякого влияния отца занимающаяся поддержкой молодёжных патриотических бизнес-проектов.

Однако, разумеется, мы не можем сказать ни слова о коррупции. Здесь её и не может быть, потому, например, что это развитие будет происходить сугубо на общественных началах и получении какой-либо выгоды, кроме моральной, юной наследницей Дмитрия Пескова речи в принципе не идёт.

Просто президенту ассоциации Аванти, бизнесмену Умару Джабраилову известному не только бизнесом, но и своим патриотизмом понадобились поддержка и совет - как ему лучше распорядиться своими деньгами, которые он хочет вложить в пропаганду патриотического бизнеса. И от 19летней жительницы городу Парижу Елизаветы, взятой на пост общественного советника, Умар Алиевич этот совет, конечно же получит и сумеет воспользоваться им с очевидной выгодой для своего проекта. Игра win-win, как говорят наши заокеанские партнёры в таких случаях. Кому, как не Лизавете Песковой давать советы Умару Джабраилову, неправда ли?

Конечно, распределять бюджеты из Парижа - мечта любого настоящего патриота России, но не нам завидывать Лизе. В её возрасте, простите, Гайдар полком командовал, а чего добились мы?



Редакция АПН, так же, не будет иронизировать над названием ассоциации - в конце концов, в одноимённой газете не только Муссолини печатался, так что будем считать его сугубым и ненамеренным совпадением.

Не будем задавать вопрос о том, действительно ли господин Песков считает, что это назначение - реально поддержит имиджевую составляющую президента Путина, за которую Песков, вроде бы, отвечает. В конце концов, Дмитрий Сергеевич всегда может сделать нам простое лицо и сказать, что его работа - это просто работа такая, и не надо её путать с личной жизнью его дочери, которая... (ну и т.д. и т.п.)

А может быть и промолчит гордо. В конце концов, ему, быть может, просто не по статусу, нам, лохам, давать какие-либо пояснения.

Отметим только одно.

Эта ситуация лишний раз продемонстрировала кто на самом деле является целевой аудиторией для государственной пропаганды Российской Федерации. Очень жаль, но это - не мы с нами, и не основная масса податного населения.

Кажется, это только те, кто считает, что дочь пресс-секретаря Путина в команде Умара Джабраилова - это интересно и круто.