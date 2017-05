Боги азбучных истин (ч. I)

[3] Оригинальное название – «The Defence of Duffer's Drift». Слово duffer имеет в английском много значений, но все неприятные: an incompetent or stupid person, выработанная шахта, мазила в гольфе и так далее. Ближайшее русское слово – «бестолочь», «бестолковый», «никчёмный»: то, от чего нет проку. Я выбрал слово «никчёмный», хотя по сюжету книжки он был как раз очень важен стратегически. Всё лучше, чем обычные русские переводы – «Оборона брода идиотов», например.

Вообще, нужно иметь в виду: с английской точки зрения книжка является «юмористической». Об этом свидетельствуют, например, типичное оформление обложек разных изданий. Увы, юмор самой книги русскому читателю недоступен – он слишком тонкий и слишком завязан на цитаты из английских книжек, в основном неизвестных в России.