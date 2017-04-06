Российская система избиркомов может быть реформирована

Руководство российских избирательных комиссий активно обсуждает возможность создания в стране универсальных избирательных комиссий, чтобы граждане могли голосовать не по прописке.





Несколько разных вариантов реформ в системе избиркомов сейчас обсуждается в ЦИКе, сообщает РБК. Основная цель - решить, как заменить открепительные удостоверения с последующей их отменой.





Один из вариантов реформирования - создание универсальных избирательных комиссий, которые будут созданы при территориальных избиркомах. По словам представителей ЦИКа, в них граждане страны смогут проголосовать без предварительно поданных заявлений о голосовании не по месту прописки.





Однако, нельзя забывать, что в этом случае обостряется проблема и повышаются риски так называемого «двойного голосования», когда один и тот же человек может проголосовать в нескольких местах.





В ЦИКе, разумеется, обещают, что такой ситуации не возникнет, если будет создана единая база данных о проголосовавших. К чему все это может привести, и как власти будут этим пользоваться, остается лишь предполагать и догадываться.





АПН следит за развитием событий.



