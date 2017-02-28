Кудрин против Билла Гейтса.



«Я считаю, что это не самая удачная идея. Дело в том, что роботы разные», — заявил он, указав, что, в отличие от людей, в случае с роботами трудно определить, что является единицей рабочей силы.



Он отметил в то же время, что в результате роботизации прибыль компаний будет расти. За счет нее, добавил Кудрин, и нужно помогать людям, которые теряют работу, направляя средства на их адаптацию и переобучение.



Редакция АПН, засунув большие пальцы в карманы жилетки, с интересом следит за полётом мысли товарища Кудрина. Неявное соревнование в сфере публичного изречения благоглупостей Билл Гейтс с треском проиграл.

Вандербильтиха катается в истерике и воет от осознания безнадёжности своего отставания от Эллочки.



Для нас, конечно, очевидно, что налог на роботов - не более разумен, чем налог на станки, трансформаторы или любые иные технические устройства. Но разговор о помощи безработным из прибыли внедряющих роботы корпораций в наши дни просто неприличен. На такого сорта риторический крючок можно было ловить дураков году примерно так в 94ом. А сейчас, как легко убедиться, посмотрев на календарь, 2017ый. Корпораций в России много. Прибылей у них и без всяких роботов хватает.

Помощь безработным ими не оказывается. А если и оказывается в следовых количествах, едва-едва устанавливаемых методами аналитической химии. Как роботы повлияют на внутреннее нравственное чувство руководителей, а, главное, акционеров корпораций? Да никак. Не больше, чем влияет на нравственное чувство обывателя пылесос.



Кому-то стоило бы, пожалуй, прекратить считать окружающих (и даже журналистов) за полных идиотов и хотя бы немножко поработать над интеллектуализацией своих рассуждений. Хотя бы для видимости.

Впрочем, суть дискуссии Алексей Леонидович проявил присутствующим достаточно хорошо.

«Подоходный налог на роботов означал бы налог на технический прогресс. У нас в России сейчас задача обратная – нам нужно ускорять технический прогресс», – заявил он журналистам.

Поехидничав над аргументацией, редакция АПН соглашается с выводом и, даже, пожалуй, расширит его.



Налогами надо облагать использование труда мигрантов, а не роботов.

Тогда и внедрение достижений прогресса пройдёт в России максимально безболезненно.







Председатель совета Центра стратегических разработок и просто известный социо-гуманитарный мыслитель Алексей Кудрин, выступая на Инвестиционном форуме в Сочи, высказался против налогообложения на труд роботов.