РПЦ планирует очередной захват: на очереди Андроников монастырь

Русская православная церковь собирается активно лоббировать новый захват государственной собственности
. На этот раз речь идет о передаче ей Андроникова монастыря, который находится в центре Москвы. Об этом РИА "Новости" сообщила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
По словам игуменьи, для решения вопроса передачи нужно подготовить соответствующие документы и подать заявление, но сначала все действия должен утвердить патриарх.
Как сообщил агентству РИА "Новости" настоятель прихода Спаса Нерукотворного Образа в Андрониковом монастыре протоиерей Вячеслав (Савиных), этот монастырь — единственный, не переданный Русской православной церкви, и РПЦ хотела бы "возродить жизнь по-монашески".
Напомним читателям, что в последнее время сразу две претензии РПЦ на исторические памятники вызвали сильный общественный резонанс. Речь идет об Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и Херсонесе Таврическом
в Крыму. В обоих случаях нашлось много активных противников такой передачи.
Нельзя не отметить, как сильно в последнее время выросли аппетиты представителей РПЦ, ведь после принятия Дмитрием Медведевым ряда документов по процедуре реституции - для них открылись несметные просторы для приватизации известных туристических точек.
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