В числе претензий прогрессивного человечества что у них Америка одурела и Евросоюз поломался наиболее любопытными мне кажутся чудовые рыдания по засилью дезинформации и так называемых fake news. Дескать, расстрелял тиран Владимир Путин все доброе и светлое из своих запрещённых женевской конвенцией кровавых информационных пушек.

Проще говоря, прогрессивное человечество жалуется, что его оболгали. Лишив таким образом поддержи со стороны народных трудящихся масс.

В связи с чем мой вопрос - он даже не в том, как у вас, граждане, язык поворачивается, после лавины сообщений "сторонники Трампа отобрали у школьницы хиджаб" или "русские хакеры взломали энергетическую систему США". Тем более молчу про допинговые войны.

Просто поверю на слово. Если вы говорите, что оболгали, значит так оно и есть. Видите, какой я доверчивый.

Особо заметим: я вовсе не спрашиваю, как вас оболгали, если реальность, о которой врут кремлевские медиа, дана вашим избирателям в прямых и непосредственных ощущениях.

И если на Russia Today [или кто у вас там главный фальсификатор] извещают, что во Флориде метель, хотя в реальности погода +30, нужно считать жителей Флориды совсем уж растениями, чтобы всерьёз предполагать, будто они поверили RT больше, чем термометру.

Тем более меня не интересует, почему тотальность пропаганды, обусловленная жестким контролем российских властей над национальным медиаполем, сохраняется в условиях свободного информационного общества; то есть даже в случае открытой конкуренции за сердца и умы - цивилизованных! западных! - зрителей лживое RT все равно побеждает честное CNN.

То есть вру, конечно. Интересует. Но это вопросы второй очереди.

А начнём мы, все-таки, сначала.

Мой вопрос: в чем именно вас оболгали?

Пока что немного странно это выглядит; есть victimless crimes, а тут какие-то crimeless victims.

Или как у Галковского: мужик от горя шатается, рыдает, рубаху клочьями рвёт - КОЛЯНА! КОЛЯНА УБИЛИ!

А никакого Коляна нет. И не было никогда.

Забавно получится если весь ажиотаж вокруг fake news в итоге и окажется самым главным fake. Люблю такое. Чисто эстетически.