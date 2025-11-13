Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Много лет спокойно наблюдаю, как похорошели и обогатились все "бывшие союзные республики", прямо по вступлении в евро-сад или всё ещё по дороге к оному. Как взыграло благосостояние там проживающих. Как взбурлила свобода слова. Как расцвело национальное самосознание и заиграли всеми красками языки и традиции когда-то угнетённых "совком" и его "гэбистами".

Несколько лет назад, проехавшись сразу по всем трём прибалтийским странам и завершив этот журналистский круиз в Молдавии, я тогда ещё подивилась замечательной чистоте и пустоте вышколенных евро-стремлением к евро-подобию улиц, при растущем отсутствии всех сугубо национальных признаков, к которым (вроде бы) так рвались, за которые так боролись, что кушать не могли под гнётом клятого совка.

И тогда ещё отметила, как быстро и наглядно Вильнюс, Рига, Таллин и Кишинёв превратились в униформизированные евро-штампы, с одинаковыми бутиками всех ведущих брендов и гнетуще пустыми городами, которые в моих нетлеющих воспоминаниях всегда кишели и бурлили беспечно весёлым и вечно недовольным народом.

Теперь, любая новость из всех кардинальных точек "бывших союзных" звучит, как насмешка и издевательство над мечтами ещё проживающего там коренного населения, которому некое, до смерти напуганное реальностью «правительство» уже открытым текстом угрожает всеми теми анекдотически "совковыми" репрессиями, от которых их так долго и отчаянно спасал "демократический Запад".

Особенно живо и богато разрослась повсюду, после "освобождения" и "независимости", Cвобода Cлова. Про «заслуженные наказания» русскоязычных журналистов в этих оазисах демократии Евросоюза не слышали только слепо-глухо-немые и коматозные.

Когда из демократической Латвии в тоталитарную Беларусь бежал журналист Юрий Алексеев, вся евро-свита заученно дружно улюлюкала ему вслед: а нечего расшатывать демократические устои своими кремлёвскими нарративами. Когда на днях в Эстонии арестовали журналиста Олега Беседина, всё та же евро-свита всё так же заученно заулюлюкала всё те же речёвки. Но уже с неуверенной хрипотцой. Хрипотца ощущается так чётко, что к адвокатам не ходи.

Когда валили памятники русским солдатам, сгребали бульдозерами возложенные у Саласпилса цветы и корректировали википедии, смягчая неудобные западной демократии детали в славном прошлом многих "союзных республик", - вся евро-свита сухо комментировала события в духе «праведного протеста, защищающих демократию свободолюбивых людей».

Когда закрывали русскоязычные СМИ и сажали, сажали, сажали журналистов и активистов по всей Прибалтике, а все остальные "бывшие республики" замирали в напряжении - нам приготовиться !..- демократический Запад добропорядочно молчал, во имя невмешательства во внутренние дела стран-членов и аспирантов. У демократического Запада своих забот сейчас невпроворот.

Демократический Запад, скажем честно, Латвию от Литвы до сих пор не отличает и почитать их своим вниманием и туристами не собирается. Демократический Запад сам уже бьётся в падучей от распространения вредных нарративов, волнующих умы его верных вассалов. Не знает, с какой стороны прикручивать краны, чтоб не просочились кранты.

Поэтому, от демократического Запада никто из умеющих думать и наблюдать давно ничего не ждёт.

У меня вопрос к тем, кто всё ещё держит курс на демократический Запад, во имя которого готов пожертвовать и национальной идентичностью и здравым смыслом одновременно.

Вы действительно не видите того, что происходит или просто истошно верите, что достижение цели - поражения России, с её народом и языком оправдывает ВСЕ, без исключения средства?

Что вся эта оголтелая ложь не есть ложь, но «преувеличение», во имя спасения демократии, а пропаганда - не пропаганда, а просто демократический метод и издержки вполне себе оправданной борьбы, из которой Запад всегда и при любых обстоятельствах выйдет победителем?

Правда, верите? Правда, не видите, во что вы превратились, куда падёте и кто виноват?

И что вы будете делать, когда бесповоротно убедитесь, что "произошла ужасная ошибка"? Убеждать себя и других, что были искренни в своих заблуждениях?

Нет, я совсем не про то, что нужно снова всех загнать в "Союз нерушимых республик свободных", да Боже, упаси!!! Живите сами, как знаете. Дуйте на молоко, наплевав в колодец. Только честно. Без ссылки на возможного агрессора.

Сегодняшний результат ведь уже никакой фигой не прикроешь.

Потому что Пушкина можно валить памятниками, по всей планете. Но аксиому разбитого корыта так никто и не отменил.

