В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Трампизм становится всё глобальнее. В том смысле, что быстро распространяется за пределы Америки, Европы (Орбан, Фицо), и вот уже достиг берегов Японии.

Здесь впервые в истории премьер-министром стала женщина. Но дело вовсе не в феминизме (о нём теперь японцам, похоже, придётся забыть надолго, если не навсегда), наоборот, новый премьер – 64-летняя Санаэ Такаити – яростная националистка, патриотка до мозга костей и приверженка сугубо традиционных ценностей. Что для глубоко традиционалистской Японии, которую непрерывно после Второй мировой возглавляли исключительно либеральные лидеры под чутким присмотром американского глобализма, конечно, нонсенс. И, одновременно, шанс.

Шанс на обретение свободы от либерально-глобалистского ига прежде всего. Шанс начать жить так, как и следует жить национальному организму древней страны с тысячелетней историей и великой национальной культурой.

Такаити уже выступила с весьма нетривиальными (для либерального мира) предложениями: вернуть в страну традиции буддизма, но главное – возродить священный культ императора, религии синто и её верховной богини Аматэрасу – прародительницы японских императоров. Иначе говоря – вновь вдохнуть в умирающую на глазах нацию древний дух великой традиции.

На сугубо политическом плане у Такаити типично трампистская программа: уничтожить ЛГБТ*-повестку, однополые* браки, политкорректность, всевозможные исчадия юэсэйди и сорособесия, бесконтрольность глобалистских СМИ, и, конечно, миграцию.

Как это и происходит везде в мире, Такаити пришла к власти на волне возмущения народа катастрофической миграционной политикой предыдущих лидеров. Ей удалось победить, создав коалицию с ещё более правоконсервативной партией Исин но Кай (партия инноваций). В общем это и правда настоящий переворот, настоящая консервативная революция.

Одним из первых же указов Такаити после принятия присяги стало учреждение министерства по депортации нелегальных мигрантов. Но женщина-самурай стремится к большему – уничтожить не только нелегальную, но и легальную миграцию. То есть решить вопрос радикально – мигрантов в стране быть не должно.

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже очевидно придётся рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье. Она, например, хочет отменить право женщин оставлять себе девичью фамилию. К женщинам, делающим карьеру, она также (несмотря на собственный нетривиальный опыт) относиться скептически. Ведь главное дело женщины – любить мужа, создавать атмосферу в доме и воспитывать детей.

Однако, центральная часть программы Такаити – не только вернуть в страну традиционные ценности и очистить её от либерально-глобалистской бесовщины, но и вернуть Японии суверенитет, утерянный после Второй мировой войны. И экономический, и, главное – политический. Такаити намерена укрепить Силы самообороны страны, удвоив оборонные расходы к 2027 году. А в перспективе и внести и изменения в Конституцию, дабы навязанный стране пацифизм более не довлел над ней.

Разумеется, комментируя эти планы, левые истерично кричат свое ритуальное «гитлер-гитлер», но было бы странно, если бы Такаити уклонилась от этого вопроса: стране, стремящейся к независимости естественно заняться вопросами самообороны.

Четыре года назад я уже писал об удивительной ситуации, здесь сложившейся. Согласно конституции 1947 года, Япония не может обладать собственной армией, а её Силы самообороны официально являются организацией гражданской. Собственно, армии Японии нет вовсе. Армия там – американская. Согласно «Договору безопасности» 1951 года США имеет исключительное право на размещение своих военных сил. То есть перед нами страна фактически оккупированная: не только де-факто, но и де-юре. Нормально ли это для двадцать первого века? Как, кстати, и то, что страна до сих пор не имеет мирного договора с Россией?

Кстати, одним из первых же заявлений Такаити на посту премьера стало озвученное ей желание заключить, наконец, мирный договор. Прекрасная инициатива! Хорошим сигналом является и то, что в отличие от своих предшественников, Такаити красноречиво молчит об Украине и продлении антироссийских санкций.

Но давайте приглядимся поближе к новому японскому премьеру. Путь яростной традиционалистки к вершинам власти по-своему своеобразен. Отец её был трудягой в автокомпании, мать служила в полиции. Сама Санаэ в юности рассекала на байках и играла на барабанах в нескольких хэви-метал бандах (что, если вспомнить хотя бы Варга из «Бурзум» не так уж и нетипично).

В политику Санаэ стартовала из США, где поработала в штабе демократки-конгресвумен Патриции Шрёдер. После чего сделала блистательную карьеру в правящей либерально-демократической партии Японии.

Но, конечно, главное, что всех нас волнует – насколько все это хорошо или плохо конкретно для России?

Ну, во-первых, я считаю, что если где-то добро побеждает зло, то общего добра в мире прибавляется. А поскольку добра в мире не так, чтобы чересчур, всякой такой победе нужно радоваться.

Во-вторых, надеюсь, что рано или поздно (хотелось бы, чтобы раньше) мы станем свидетелями создания антиглобалистского интернационала. Опять же – камешек в копилку.

В-третьих, как я уже писал в той давней статье, у нас с Японией слишком много общего именно в плане традиции. Обе мы нации молодые (возрастом чуть более тысячи лет), обе – предельно культуроцентричны, и, даже – литературоцентричны (кстати Такаити напомнила мне одного известного японского писателя-самурая настолько что я бы даже назвал ее «Мисима в юбке»).

Далее: и русские и японцы невероятно одарены прежде всего эстетически. И мы и они больны своей национальной идеей и больше всего ценим жертвенность во имя высокой цели. В азиатском мире японцы вообще может быть единственный народ, в котором слова «личность» и «честь» имеют тот же смысл, который вкладываем в них мы. В то время как у наших друзей-китайцев человек – только винтик государственной машины, японцы весьма ценят и уважают личную свободу и духовную зрелость человека. И кстати невероятно восприимчивы к высокой русской культуре.

Но не будем долго распространятся о том, культура – тема отдельная. Важно, что думает Такаити об отношениях с Россией, как видит роль Японии в мире, и, вообще, как высоки её шансы на преобразования?

Начнем с третьего. Думаю, что шансы на успех преобразований у Такаити высоки. Несмотря на то, что последние семьдесят либерал-глобалисты обращали японскую нацию в бессмысленное стадо (центральная программа либерал-глобалистов для всех наций мира), японцы сохранили свой дух. А теперь у них есть ещё и свой лидер. Согласно последним опросам до 65% японцев поддерживают новое правительство. И это только начало.

Во-вторых, у Такаити есть большой союзник – Трамп. Трампу же нужны не столько колониальные владения в Тихом океане, сколько именно союзники. Что следует из самой логики трампистской геополитики. Не будем долго об этом распространятся, мы об этом много уже писали.

В отличие от глобалистов, которые видят мир единым и гомогенным с единым центром управления, Трамп видит мир как систему баланса сил. Его геополитический принцип – сильные центры, способные поддерживать баланс сил в регионе. Именно поэтому ему выгодна более свободная и сильная Россия, с которой можно вести совместные проекты. И именно поэтому же ему выгодна более свободная и сильная Япония. Дело не в идеализме, такова логика трампистского консерватизма.

Иными словами, Трамп, очевидно, освободит Японию от её сегодняшнего позорного политического статуса, и даст ей возможность созидательно развиваться в русле традиции и национальной культуры. Политически же новая Япония будет, в русле трампистской политики, уравновешивать Китай и КНДР с Россией. Такова, с точки зрения Трампа идеальная система баланса сил в тихоокеанском регионе. Об этом также стоит еще поговорить подробнее, пока же снова отсылаю к своей статье о трехполярном мире.

Итак, во внешней политике Такаити очевидно будет поддерживать линию Трампа, также как делает это Орбан в Венгрии. Что же касается «ужасов нашего городка» об армиях новых самураев у наших ворот и валькирии-поклоннице гитлер-гитлера – оставим всё это профессиональным истерикам и психопатам. До создания современной армии, которая хоть как-то могла бы угрожать России или Китаю, Японии – как до луны. Ну а для того, чтобы развязать мировую войну глобалистам Япония не особо-то и нужна, таких возможностей у них хватает и без неё.

Конечно, о безмятежности речь не идёт: борьба между силами либерал-глобализма и силами традиции-консерватизма с каждым днём только нарастает. Так что не в «фашистском реванше» здесь дело. Посмотрим на дело так: разве король Артур не обещал вернуться, когда Англии и Христианскому миру станет совсем невмоготу? Быть может и Японии, как спящей красавице и воплощению великой богини Аматэрасу Омиками, пришла пора, наконец, проснуться?

* Пропаганда ЛГБТ, нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения запрещена в РФ.



