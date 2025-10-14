Бесславные могильщики «демократической усталости»

Осень 2025г в странах Евросоюза по-настоящему болдинская. Творческая фантазия политиков яркими вспышками без устали освещает застоявшуюся серость повседневных забот и стращает скорым нападением Aгрессора.

Умы крепчают прямо на глазах - от передоза пропаганды, чуть не ежечасно разбивающей себе лоб об удручающую действительность.

Она, действительность, бесстрастна и беспринципна, как агрессор. Ей одинаково по барабану чьи-то «правила» или «ложь во благо». Она не толкователь, oна судебный исполнитель. Она не перевирает, она констатирует.

Hапример, eсли что-то крякает, как утка, плавает как утка и летает, как утка, - то это утка, - бесстрастно констатирует действительность. А не танкер. И не дрон. И убедить широкую общественность в том, что утка ей только кажется, а на самом деле — это «Летучий голландец», в трюмах которого русскиe «зольдатен» одной рукой перекачивают нефть, а другой запускают дроны на Копенгаген становится всё сложнее. Особенно, с учётом предыдущих бесплодных, но многочисленных попыток.

Зато, бесстрастная действительность легко слагает народные приметы. Так, если (например), некие дроны, праздничным фейейрверком (можно сказать, огнями нараспашку, чтоб, не дай Бог, не остаться незамеченными), появляются (например…), в Чехии, — это вовсе не к дождю, a стопудово к ближайшим выборaм, которым угрожает Агрессор. То есть, если очень скоро выяснится, что (например), над Мюнхенским аэропортом дроны запускали воскресные немецкие туристы, не корысти ради, а развлечения для, - то это уже не важно, потому что главное - чтобы осадочек «угрозы Агрессора» остался и планировал над инфополем, потому что пусть ложечки и нашлись, но лoжечки не те, а время поджимает и Агрессор должен быть заявлен.

Собственно, агрессор давно официально заявлен, но поскольку он не торопится напасть, куда пророчат, а вместо этого, как в басне, «слушает, да ест» (Украину), - торопятся сами заявители. У них подгорает, потому что бесстрастная действительность грубо и беспардонно предъявляет крах системы, которой совершенно нечем платить по счетам, без ссылки на Агрессора.

Система проседает по всем параметрам, а кое-где уже намечаются полные провалы и даже волнения. Бунтуют все, включая климат, который категорически отказывается глобально потеплеть и соответствовать предсказаниям.

Система панически хватается за уже налаженные (вроде бы) методы и ещё раз пытается заколотить инакомыслие до недавних пор безотказной (вроде бы) политкорректностью.

В Швеции объявляют «шовинистическими и не соответствующими ценностям мультикультурализма» фильмы Бергмана и Пеппи Длинныйчулок. Вы не знали? Теперь знаете. Бергман с Пеппи недостаточно внимания уделили представителям «других культур и религий», с которыми в наше прогрессивное время нельзя не считаться. Поэтому, Бергмана с Пеппи следует «исключить из национального наследия страны», рискнула система. Пока, правда, безрезультатно.

Во Франции, в порыве всё того же вдохновения, система попыталась зачистить «некорректные» названия школьных каникул: не «каникулы Дня всех святых», а «осенние каникулы»; не «Рождественские», а «зимние»; не «Пасхальные», а «весенние». Чтоб, значит, никто не обижался. Ничего, что веками не обижались, a с некоторых пор решили обидеться. Пока, правда, не получилось.

Последний раз во Франции нечто подобное пытались проделать во времена Террора: собор Парижской Богоматери тогда переименовали в «Храм Разума», город Сен-Мало - в «Порт-Мало», город Сен-Бриё - в «Порт-Бриё» и так далее. По тем же высоким соображениям, если разобраться: изгнать «неправильных» святых из опиума для народа и заменить их правильными святыми.

А в Италии, наоборот, собираются ввести новый национальный (!) праздник - День Святого (!) Франциска. Видите, как причудливо т y суется система...

История, как известно, возвращает всех на свои места. История терпелива, но нетороплива. А система прямо сейчас очень торопится. У системы, как говорят французы, прямо сейчас трава горит под ногами. Французы вообще прямо сейчас очень много говорят, из того, за что ещё вчера можно было запросто огрести, что называется по полной. А сегодня это уже звучит во всех эфирах.

Например, такие ужасающие формулировки, как «Елисейский психопат» или «безумец из Елисейского дворца» можно услышать или прочитать практически ежедневно. И это говорят и пишут не абы о ком, а о держащимся сейчас за власть зубами, когтями, тушкой и чучелком, законном, но не легитимном президенте Франции, Эммануэле Макроне.

За семь лет своей славной деятельности на посту главы государства, Эммануэль Макрон успел назначить и переназначить всего 176 министров. А кроме того, довести страну до кондиции, в простонародье называемой политическим, экономическим и социальным кризисом, вплотную подходящим также к кризису режима.

После чего, Эммануэль Макрон обратился к нации с трибун Европарламента, заявив, что в растлении умов и менталитетов виноваты соцсети и лютующие в них комплотисты (они же - сторонники теории заговоров всех сортов). Потому что, сначала эти комплотисты намекают, что «вакцина — это не вакцина», супруга - не супруга и утка- не дрон. А потом, они же - сеют смуту, утверждая, что дрон - не русский и миграция - не миграция, а замещение и завоевание.

Все беды - от соцсетей, которые «вызывают демократическую усталость»©, - заявил Эммануэль Макрон. Так что, совершенно необходимо всё это так или иначе прекратить, пока не поздно. Как прекратить он ещё не придумал. Но так или иначе, обязательно прекратит. Дайте срок.

И теперь президент Франции, Эммануэль Макрон, сидит в бункере тотального одиночества, растеряв и сторонников, и сподвижников, предоставив своему «последнему патрону» - дважды насильно назначенному премьером Себастьяну Лекорню, эх, раз, да ещё раз сформировать и переформировать ещё одно мёртворождённое правительство, дабы «преодолеть политический кризис» и натянуть время на его личный, макроновский глобус, пока высшие силы для него лично что-нибудь не придумают.

И пусть всем и каждому очевидно, что это очередное наспех сформированное фактически из остатков и (простите) объедков правительство никакой политической легитимности не имеет, поскольку, в окружении самого Макрона нет ни плана, ни идей, ни людей, способных сотворить хоть что-нибудь значительнее собственных амбиций. Пусть.

Зато, пока суд да дело, сам Эммануэль Макрон, презрев зелёную энергетику, накручивает перелёты по европейским странам и ещё пытается блеснуть на их трибунах, рокоча оттуда никому не интересные панегирики самому себе.

Вплоть до Египта, где он уже откровенно занимается тем, что можно назвать политическим паразитизмом, потому что его личное участие в урегулировании конфликта в Газе грубо и примитивно свелось к тому, что сначала он лично побоялся выйти на парижскую демонстрацию против антисемитизма, а потом решил срочно «признать Палестину» - исключительно, чтобы напомнить о себе мировому сообществу. Никaкого другого эффекта для Палестины и всех остальных это его начинание не возымело. Зато, как выяснилось там же, в Египте, по свидетельствам прямых участников замирения и прекращения огня - американского президента Трампа и его администрации, - эта выходка Эммануэля Макрона, как клин в колёса кулуарных переговоров с террористами весьма значительно задержала освобождение заложников. О чём и было сказано поникшему Эммануэлю самим президентом Трампом, во время подписания исторического договора:«Что-то ты сегодня не в меру скромный, дорогой мой друг, Эммануэль...»

Но как в песне поётся, врагам не сдаётся наш гордый Эммануэль и времени он не теряет. Прямо из Египта, он уже успел заявить виноватыми в правительственном кризисе все политические партии, скопом, потому, де, что они, де, никак не желают договариваться, тогда как, он, де, единственный, у кого чувство долга превышает личные амбиции и он, де, в своём чувстве долга продержится до конца.

Что-то есть такое в сегодняшней атмосфере, что прямо намекает на этот самый, очень скорый конец.

Не отходите далеко. Мне кажется, он не за горами.

