Владимир Путин: самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я

Вынесенная в заголовок статьи фраза была сказана
Президентом России и нашим национальным лидером Владимиром Путиным 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Выступление Президента
транслировалось на телеканале «Россия 24».
Ранее, за десять лет до этого, Владимир Путин сообщил примерно тоже самое канцлеру Германии Ангеле Меркель: Медведев не меньший русский националист, чем я, произнёс он в присутствии журналистов
.
Редакция АПН просит представителей пресс-службы МВД РФ не допускать в дальнейшем публикации материалов, которые могут быть интерпретированы как попытка противоречащие политической позиции руководителя нашей страны и привести в чувство авторов и инициаторов скандальной публикации.
Многочисленные организации русских националистов действуют в стране легально, законодательства РФ не нарушают. Многие из них участвуют в работе добровольных народных дружин под руководством МВД РФ
. Опубликованный материал выглядит как разжигающий рознь по отношению к этой социальной группе, отфильтрованной по политическому признаку и, конечно, должен быть официально отозван.