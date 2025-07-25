Владимир Путин: самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я



Ранее, за десять лет до этого, Владимир Путин сообщил примерно тоже самое канцлеру Германии Ангеле Меркель: Медведев не меньший русский националист, чем я, произнёс он в присутствии журналистов

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