Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю запугивает комментаторов некомпетентности его сотрудников?

Написав о возмутительно скором и, с нашей точки зрения, противоправном обвинении молодого человека, защищавшегося от смертельной угрозы в убийстве, редакция АПН не ожидала столь быстрой реакции представителей Крымского следственного комитета.

Мы их обращение процитируем целиком.

Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев в связи с широким общественным резонансом поручил передать уголовное дело по факту убийства жителя Джанкоя на территории Евпатории из территориального следственного подразделения в производство управления по расследованию особо важных дел.





Установлено, что конфликт между двумя коренными крымчанами, гражданами Российской Федерации произошел на бытовой почве.





?? Органы следствия обращают внимание общественности на необходимость доверять исключительно официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.





В ходе следствия будет дана тщательная оценка всем обстоятельствам совершенного преступления и событиям, им предшествующим, о чем общественность будет уведомлена.





?? Также совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и противодействие экстремизму, будет дана оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера.





Ход расследования уголовного дела и установления всех сопутствующих обстоятельств поставлен В.Н. Терентьевым на личный контроль.

Редакция АПН приветствует личный контроль со стороны руководителя подразделения, но обращает внимание уважаемого господина Терентьева вот на что.

Уважаемый Владимир Николаевич. Утверждение, что нужно доверять "только официальным источникам" в данном случае выглядит вопиюще неуместно и непрофессионально, как минимум, со стороны вашей пресс-службы.

Мы всей страной увидели видеозапись, на которой убитый агрессивно бросался с разбитой бутылкой-розочкой в сторону девушки, а ваши сотрудники публично интерпретировали произошедшее как "агрессивное реагирование на замечание". То есть, говоря простым русским языком, публично солгали гражданам, причём при наличии общедоступного доказательства этой лжи. Ведь выборочная подача фактов в данном конкретном случае - это и есть очевидная, общественно опасная ложь. Это понятно и нам, это понятно и многочисленным гражданам, которым такие подходы не нравятся.

Нет, запугивать комментаторов произошедшего грядущей ответственностью - тоже не вариант. Их возмущение законно, а комментарии несут заведомо меньше общественной опасности и заведомо менее противоправны, чем попытка выставить убийцей человека за очевидную самозащиту.

Не хотите резких оценок - не жестите сами и не допускайте жести со стороны своих сотрудников.