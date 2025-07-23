В РФ рекордно выросли просроченные долги и региональный разрыв по зарплатам

На конец первого полугодия доля должников в РФ с более чем одним проблемным обязательством составляла 20,5 процента, то есть речь идет о каждом пятом клиенте. Доля тех, у кого три и более просрочки, почти удвоилась — с 4,1 процента до 7 процентов. Доля клиентов с одной просрочкой упала с 85 до 79 процентов. В среднем клиент с четырьмя и более плохими долгами должен 120 тысяч рублей, а с тремя — 107 тысяч. Заемщики с двумя просрочками должны в среднем 94 тысячи рублей, а с одной — 65,7 тысячи. Профессиональные коллекторские агентства подтвердили рост числа серийных должников в РФ.

В апреле разрыв между средними зарплатами в регионах России достиг максимальных 182 тысяч рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Лидером по этому показателю является Чукотский автономный округ, где средний уровень дохода за год вырос на 20 процентов, до 223 тысяч рублей. Последнее место с результатом 41 тысяча рублей заняла Ингушетия. Республики Северного Кавказа остаются аутсайдерами по зарплатам. В лидерах, помимо Чукотки, - Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область (в регионах Крайнего Севера действуют северные коэффициенты и надбавки), а также Москва. Региональное неравенство в зарплате имеет тенденцию к росту, потому что квалифицированные специалисты переезжают в более денежные регионы, из-за чего в слабых субъектах возникает дефицит специалистов. К тому же в богатых регионах и городах создаются новые предприятия, которые вытягивают людей.