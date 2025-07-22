Тайна великого ФЭПа

ФЭП позиционировал себя как «входная группа» в элиту. В западных странах через такие структуры проводится меритократический отбор. Вы заканчиваете «Высшую школу администрации», в ней Вас принимают в «масонскую ложу» (разведку, тайный орден меченосцев и т.п.), после чего Вы получаете золотой билет в Большую Политику. Отобранные через такую структуру люди становятся министрами и президентами.
Тот же Леша Чадаев – по темпераменту высший политик, «Жак Ширак». В «нормальной стране» (что бы не значил этот полыхаевский штамп) он был бы министром лет в 35. Государственным канцлером стал бы Михаил Ремизов. Павел Данилин – мэром какого-нибудь очень крупного города😉)). Борис Межуев – попечителем Академии наук. Егор Холмогоров – минимум ведущим популярного политического ток-шоу на «Первом канале». Это не просто смешные комплименты приятелям. Я, в общем, вижу, кто чего стоит.
Проблема в том, что никакой «масонской ложи» в ФЭПе не было, «входная группа» никуда не вела. Разве что на должности «референтов» в АП, сногшибательно большие для атосов, но совершенно неподходящие для графов де ля фер.
ФЭП отбирал и производил интеллектуалов, юзал их на мелких поденщицких «работах», после чего выкидывал. «Бывают люди, которые занимают туалет, но ничего там не делают» (с) Дэн Сяопин о Мао Цзэдуне. Так же действовал и Павловский. В этом трагедия его круга.
Павловский создал поколение интеллектуалов и растратил их таланты впустую. Часть из них впоследствии сделало отличные карьеры – но не в ФЭПе и вопреки ему. Работа у Павловского была бессмысленной потерей времени.
Как ни смешно, ФЭП был бессмысленной тратой времени и для самого Павловского. Он претендовал на статус главного политического философа России. А получился мелкий политтехнолог за денюшку (Слышал от будущего депутата: «Глебу надо своих ребят кормить. «Глебушка просит хлебушка». Дадим ему контакт»).
Поэтому у всех бывших фэповцев (а бывших не бывает) «болит отрезанная нога». Обманули. ФЭП – это мираж. Золотой билет оказался «без выигрыша». Вот и пишут люди, что были учениками не Павловского, а Глазычева (вице-мэр понятно при ком).
Смешно-с. Но и трагедия тоже.