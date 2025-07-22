Тайна великого ФЭПа

Ученики Павловского стали массового отрекаться от Учителя. Зрелище трагическое. Кто бы мог подумать, что старый ГОП через много лет после смерти будет предан своими верными нукерами. Конечно, гофмановской ситуации тут не будет («наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы»). Но пара мыслей про ФЭП все же пришла мне в голову.





ФЭП позиционировал себя как «входная группа» в элиту. В западных странах через такие структуры проводится меритократический отбор. Вы заканчиваете «Высшую школу администрации», в ней Вас принимают в «масонскую ложу» (разведку, тайный орден меченосцев и т.п.), после чего Вы получаете золотой билет в Большую Политику. Отобранные через такую структуру люди становятся министрами и президентами.





Тот же Леша Чадаев – по темпераменту высший политик, «Жак Ширак». В «нормальной стране» (что бы не значил этот полыхаевский штамп) он был бы министром лет в 35. Государственным канцлером стал бы Михаил Ремизов. Павел Данилин – мэром какого-нибудь очень крупного города😉)). Борис Межуев – попечителем Академии наук. Егор Холмогоров – минимум ведущим популярного политического ток-шоу на «Первом канале». Это не просто смешные комплименты приятелям. Я, в общем, вижу, кто чего стоит.





Проблема в том, что никакой «масонской ложи» в ФЭПе не было, «входная группа» никуда не вела. Разве что на должности «референтов» в АП, сногшибательно большие для атосов, но совершенно неподходящие для графов де ля фер.





ФЭП отбирал и производил интеллектуалов, юзал их на мелких поденщицких «работах», после чего выкидывал. «Бывают люди, которые занимают туалет, но ничего там не делают» (с) Дэн Сяопин о Мао Цзэдуне. Так же действовал и Павловский. В этом трагедия его круга.





Павловский создал поколение интеллектуалов и растратил их таланты впустую. Часть из них впоследствии сделало отличные карьеры – но не в ФЭПе и вопреки ему. Работа у Павловского была бессмысленной потерей времени.





Как ни смешно, ФЭП был бессмысленной тратой времени и для самого Павловского. Он претендовал на статус главного политического философа России. А получился мелкий политтехнолог за денюшку (Слышал от будущего депутата: «Глебу надо своих ребят кормить. «Глебушка просит хлебушка». Дадим ему контакт»).





Поэтому у всех бывших фэповцев (а бывших не бывает) «болит отрезанная нога». Обманули. ФЭП – это мираж. Золотой билет оказался «без выигрыша». Вот и пишут люди, что были учениками не Павловского, а Глазычева (вице-мэр понятно при ком).





Смешно-с. Но и трагедия тоже.