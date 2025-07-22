В Калужской области дети мигрантов изнасиловали четырёхлетнюю девочку

В Боровском районе Калужской области трое детей нелегальных мигрантов из Таджикистана затащили в кусты и изнасиловали четырёхлетнюю девочку
, у неё повреждены внутренние органы. Один из этих детей ранее затащил в туалет школьницу и стянул с неё трусы. Его отчислили, но семью не выдворили из России. Сейчас малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша попросил силовиков уделить особое внимание тому, каким образом родители этих детей оказались в регионе, кто помогал им оформлять документы и трудоустроил.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект
, который предлагает передавать МВД данные о детях мигрантов при зачислении в образовательные учреждения. МВД, согласно проекту закона, будут обязаны передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с учёта.