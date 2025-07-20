3% россиян считают мигрантов полезными для экономики, МВД отмечает рост смертности в ДТП по вине мигрантов

3% россиян считают мигрантов полезными для экономики, 15% россиян видят в мигрантах хотя бы какие-то плюсы, свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru». 40% опрошенных отметили, что в обществе стало больше напряжённости из-за мигрантов, 61% россиян считают, что государство не должно оказывать мигрантам помощь в изучении русского языка, и они должны учиться за свой счёт, 91% россиян уверены, что следует полностью ограничивать права и свободы иностранцев, если они не легализовали своё пребывание в России.

МВД зафиксировало последовательный рост смертности в ДТП по вине водителей-мигрантов на протяжении трёх лет. С 2021 год этот показатель вырос на 22%. В 2021 году в ДТП с участием мигрантов погиб 431 человек, в 2022-м - 499, в 2023-м - 521.



В Саратовской области за 6 месяцев 2025 года на 30% выросла заболеваемость сифилисом среди мигрантов.

