 

Общение с ИИ уменьшает словарный запас людей; в интернете распространяется сгенерированная ИИ музыка

Группа исследователей из Института развития человека имени Макса Планка (Германия) обнаружила, что общение с чатботами изменяет лексикон людей, уменьшая его и "подстраивая" под лексику, которую обычно употребляет ИИ. Учёные предполагают, что это приведёт к снижению языкового и культурного разнообразия.
 
Композитор Алексей Рыбников высказал мнение, что искусственный интеллект не способен создать действительно качественное музыкальное произведение, а если будет способен, то "это будет означать, что он стал высокоразвитым существом" и "тогда, возможно, он и вовсе сможет обойтись без людей". 
В интернете распространяется созданная ИИ музыка, которую всё сложнее отличить от созданной человеком; французский музыкальный стриминг Deezer сообщил, что около 18 % загружаемых на платформу композиций сгенерированы ИИ полностью. "Проблема не ограничивается музыкальной отраслью: созданный ИИ контент наращивает присутствие в информационном поле, в том числе и в социальных сетях, тем самым усложняя людям общение друг с другом".
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