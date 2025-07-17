Общение с ИИ уменьшает словарный запас людей; в интернете распространяется сгенерированная ИИ музыка

Группа исследователей из Института развития человека имени Макса Планка (Германия) обнаружила
, что общение с чатботами изменяет лексикон людей, уменьшая его и "подстраивая" под лексику, которую обычно употребляет ИИ. Учёные предполагают, что это приведёт к снижению языкового и культурного разнообразия.
Композитор Алексей Рыбников высказал мнение
, что искусственный интеллект не способен создать действительно качественное музыкальное произведение, а если будет способен, то "это будет означать, что он стал высокоразвитым существом" и "тогда, возможно, он и вовсе сможет обойтись без людей".
В интернете распространяется
созданная ИИ музыка, которую всё сложнее отличить от созданной человеком;
французский музыкальный стриминг Deezer сообщил, что около 18 % загружаемых на платформу композиций сгенерированы ИИ полностью. "Проблема не ограничивается музыкальной отраслью: созданный ИИ контент наращивает присутствие в информационном поле, в том числе и в социальных сетях, тем самым усложняя людям общение друг с другом".