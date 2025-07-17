НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калиниградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене. По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и в настоящее время армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

Кроме того, НАТО будет считать Россию угрозой даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе.

Визит Кита Келлога, спецпосланника президента США, на Украину, приведёт к усилению давления на Россию, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, у лидеров Украины и США есть «общее видение — мир через силу».

Кремль "продолжает анализировать" сделанные в понедельник заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прокомментировать их может только президент Путин.

