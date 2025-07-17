 

Американский генерал заявил, что план уничтожения Калининграда "уже разработан"; в Кремле продолжают анализировать заявления Трампа

НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калиниградской области, заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, выступая на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене. По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и в настоящее время армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

Кроме того, НАТО будет считать Россию угрозой даже в случае мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, возглавляющий Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе. 

 

Визит Кита Келлога, спецпосланника президента США, на Украину, приведёт к усилению давления на Россию, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, у лидеров Украины и США есть «общее видение — мир через силу».

Кремль "продолжает анализировать" сделанные в понедельник заявления президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прокомментировать их может только президент Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинский премьер заявил, что ВСУ являются армией НАТО
» Британский генерал написал манифест войны с Россией
» ДОВСЕ фактически не действует
» Россия - главный источник опасности для Эстонии
» Блок НАТО нейтрален в российско-грузинском конфликте
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Россиян оштрафуют за поиск экстремистских материалов, их список занимает 536 страниц

  • 15:40
  • 174

Американский генерал заявил, что план уничтожения Калининграда "уже разработан"; в Кремле продолжают анализировать заявления Трампа

  • 15:19
  • 165

Азербайджанского бойца ММА лишили российского гражданства, российские подростки закрыли дефицит курьеров

  • 12:48
  • 234

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Калужской, Херсонской областях, Воронеже, ДНР

  • 12:13
  • 215

В России растёт заболеваемость менингококковой инфекцией за счёт мигрантов

  • 18:48
  • 404

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Воронеже, Белгородской и Херсонской областях, ДНР, ЛНР

  • 15:43
  • 443
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram