Азербайджанского бойца смешанного стиля Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена «русской свиньей» и подравшегося в одном из московских баров, лишили российского гражданства.
В Краснодаре, предположительно, мигрант угрожал
испортить машину вдове Героя России за то, что она поставила машину на "его" место (на общественной парковке).
В Люберцах (Подмосковье) мигрант попался на серийной краже
сливочного масла.
В Москве женщина в никабе уговаривала пенсионерку принять ислам
, утверждая, что президент РФ Владимир Путин уже принял ислам.
Жительница Ростова-на-Дону обратилась в полицию с просьбой найти её отца, похищенного цыганами
(камеры видеонаблюдения зафиксировали, как цыгане уводят с вокзала её отца-инвалида), однако "правоохранители ей помогать не спешат".
Предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев заявил
, что русские подростки полностью закрыли "дефицит курьеров" этим летом: "Этим летом сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов полностью закрыт русскими ребятами 14–18 лет. Около полумиллиона школьников и студентов выполняют работу, для которой якобы так нужны иностранные специалисты". Малофеев утверждает, что "
ОПГ в виде диаспор гастарбайтеров уже шантажируют работодателей и утверждают, что таджикские и прочие бесценные специалисты должны иметь приоритет в трудоустройстве перед русскими подростками".