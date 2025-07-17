 

Азербайджанского бойца ММА лишили российского гражданства, российские подростки закрыли дефицит курьеров

Азербайджанского бойца смешанного стиля Джавида Рзаева, назвавшего российского спортсмена «русской свиньей» и подравшегося в одном из московских баров, лишили российского гражданства.
В Краснодаре, предположительно, мигрант угрожал испортить машину вдове Героя России за то, что она поставила машину на "его" место (на общественной парковке). 
В Ленобласти мигрант до смерти забил другого мигранта арматурой.
В Люберцах (Подмосковье) мигрант попался на серийной краже сливочного масла.
В Москве женщина в никабе уговаривала пенсионерку принять ислам, утверждая, что президент РФ Владимир Путин уже принял ислам.
Жительница Ростова-на-Дону обратилась в полицию с просьбой найти её отца, похищенного цыганами (камеры видеонаблюдения зафиксировали, как цыгане уводят с вокзала её отца-инвалида), однако "правоохранители ей помогать не спешат". 

Предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев заявил, что русские подростки полностью закрыли "дефицит курьеров" этим летом: "Этим летом сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов полностью закрыт русскими ребятами 14–18 лет. Около полумиллиона школьников и студентов выполняют работу, для которой якобы так нужны иностранные специалисты". Малофеев утверждает, что "ОПГ в виде диаспор гастарбайтеров уже шантажируют работодателей и утверждают, что таджикские и прочие бесценные специалисты должны иметь приоритет в трудоустройстве перед русскими подростками".
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