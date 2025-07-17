Этим летом сезонный дефицит курьеров и сборщиков заказов полностью закрыт русскими ребятами 14–18 лет. Около полумиллиона школьников и студентов выполняют работу, для которой якобы так нужны иностранные специалисты". Малофеев утверждает, что "

Предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев заявил , что русские подростки полностью закрыли "дефицит курьеров" этим летом: "ОПГ в виде диаспор гастарбайтеров уже шантажируют работодателей и утверждают, что таджикские и прочие бесценные специалисты должны иметь приоритет в трудоустройстве перед русскими подростками".