Мигранты могут принести в бюджет РФ 45 млрд рублей, если Дума примет новый закон о пошлинах

"Если экстраполировать количество обращений, по всем юридически значимым действиям факт 2024 года, то сумма максимальная - это порядка 45 млрд рублей дополнительных доходов".
Например, для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ предлагается ввести госпошлину за постановку на учёт по месту пребывания, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.
Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к документу.