 

Мигранты могут принести в бюджет РФ 45 млрд рублей, если Дума примет новый закон о пошлинах

 
Госдума 15 июля приняла в первом чтении законопроект, вводящий новые государственные пошлины и повышающие размер действующих за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учётом. Реализация законопроекта, направленного на усиление контроля за мигрантами и местами их пребывания, принесет дополнительный доход в федеральный бюджет в размере 45 млрд руб., сообщил в Госдуме заместитель министра финансов России Алексей Липаев.

"Если экстраполировать количество обращений, по всем юридически значимым действиям факт 2024 года, то сумма максимальная - это порядка 45 млрд рублей дополнительных доходов".

Например, для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ предлагается ввести госпошлину за постановку на учёт по месту пребывания, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.

Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к документу.


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