Мигранты могут принести в бюджет РФ 45 млрд рублей, если Дума примет новый закон о пошлинах

Госдума 15 июля приняла в первом чтении законопроект, вводящий новые государственные пошлины и повышающие размер действующих за совершение юридически значимых действий, связанных с миграционным учётом.

"Если экстраполировать количество обращений, по всем юридически значимым действиям факт 2024 года, то сумма максимальная - это порядка 45 млрд рублей дополнительных доходов".

Например, для усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ предлагается ввести госпошлину за постановку на учёт по месту пребывания, а также увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства.

Повышение госпошлин обусловлено необходимостью учета накопленной инфляции и изменяющихся экономических условий, а также актуализацией стоимости государственных услуг, говорится в сопроводительных материалах к документу.