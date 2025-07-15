 

Дума приняла закон о противодействии "крестопаду" и может расширить основания для лишения гражданства

Госдума РФ в третьем финальном чтении приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Закон запрещает использование в СМИ, интернете, а также рекламе изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов. По словам депутата Госдумы Михаила Матвеева, законопроект против крестопада был принят парламентариями единогласно. Однако в законе пока не прописана ответственность за изменение религиозной символики.


 

МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД поддержали предложение Госдумы расширить список оснований для лишения приобретённого гражданства еще на девять статей УК, сообщила депутат Яровая. Она отметила, что решения будут приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора». Основаниями для лишения приобретённого российского гражданства могут стать убийство, развратные действия в отношении ребенка, групповое изнасилование или изнасилование с особой жестокостью, организация незаконной миграции и некоторые другие.

 

В Калининграде в организации незаконной миграции для более чем 110 граждан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана обвиняются Татьяна Глазкова, Бахтыр Фараджов и Дониер Файзиев.

В Подмосковье в организации незаконной миграции более чем 500 граждан обвиняется межэтническая преступная группа, в которую входили, среди прочих, два сотрудника МВД. 

 

 

 

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