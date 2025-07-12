В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров.

Возможно, уже пора - считает редакция АПН.

Редакция АПН считает подобное поведение людей, которые не могут удержать устойчивость собственного бизнеса по перепродаже чужой продукции противоречащим и здравому смыслу и общественному интересу. Мы ещё можем понять, когда государство субсидирует АвтоВАЗ. Но ситуация с РОАД - явно не тот случай, вот и требуют в социальных сетях запретить ассоциацию, чтобы не баламутила законотворческий процесс попытками отгрести чужие деньги в свой карман. Пока не очень громко, но настойчиво. Мы присоединяемся к пожеланиям общественности.

