 

В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров

В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров.
Возможно, уже пора - считает редакция АПН.
Многие участники социальных сетей возмущены попытками этой общественной организации требовать улучшения собственного бизнеса её участников за чужой счёт. То предложили законодательно ограничить прямые продажи автомобилей производителями и дистрибьюторами, то - повысить налог на машины старше 15 лет.
 
Редакция АПН считает подобное поведение людей, которые не могут удержать устойчивость собственного бизнеса по перепродаже чужой продукции противоречащим и здравому смыслу и общественному интересу. Мы ещё можем понять, когда государство субсидирует АвтоВАЗ. Но ситуация с РОАД - явно не тот случай, вот и требуют в социальных сетях запретить ассоциацию, чтобы не баламутила законотворческий процесс попытками отгрести чужие деньги в свой карман. Пока не очень громко, но настойчиво. Мы присоединяемся к пожеланиям общественности.
 



попросили запретить в России прямую продажу машин производителями

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/683eb73f9a794761ba1d84ee?from=copy
попросили запретить в России прямую продажу машин производителями

Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/683eb73f9a794761ba1d84ee?from=copy
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