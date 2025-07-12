В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров
- 12.07.2025, 19:20,
- От редакции
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В России предложили запретить Российскую ассоциацию автодиллеров.
Возможно, уже пора - считает редакция АПН.
Редакция АПН считает подобное поведение людей, которые не могут удержать устойчивость собственного бизнеса по перепродаже чужой продукции противоречащим и здравому смыслу и общественному интересу. Мы ещё можем понять, когда государство субсидирует АвтоВАЗ. Но ситуация с РОАД - явно не тот случай, вот и требуют в социальных сетях запретить ассоциацию, чтобы не баламутила законотворческий процесс попытками отгрести чужие деньги в свой карман. Пока не очень громко, но настойчиво. Мы присоединяемся к пожеланиям общественности.
попросили запретить в России прямую продажу машин производителями
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/683eb73f9a794761ba1d84ee?from=copy
попросили запретить в России прямую продажу машин производителями
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/683eb73f9a794761ba1d84ee?from=copy