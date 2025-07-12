Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Ознакомился с разработанной политологом С. А. Карагановым объединяющей народы России идеей. Он отмечает, что «великие страны не создаются без объединяющий народы идеи. А когда они её теряют, они рушатся». Сегодня он презентовал доклад «Живая идея-мечта России. Кодекс россиянина в XXI веке».





О том, для кого следование объединяющей страну идеологии должно стать обязательным, как авторы предлагают России нести «знамя человечности», а россиян считать народом-освободителем от всех гегемонов.





Насколько люди в эпоху постмодернизма не разучились мечтать под влиянием идеологии? Необходимо признать, что в мире люди мечтают свободно, то есть, не на основании поставленных целей и задач. Мечта — это не деятельность со своими целями и задачами. Мечта — это часто спонтанный и бессознательный процесс, а не нечто организуемое искусственное со своими целями и задачами. Человек никогда не ставит своей целью помечтать, так как спонтанно сваливается в процесс мечтания.





С.А. Караганов и его коллеги вновь вернулись к поискам национальной идеи. «Мы должны возвращаться к себе домой, к истокам России», — заявил он. Документ подготовлен под эгидой совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.





В основе предлагаемой идеологии три ключевых элемента:





1. Многонациональное единство под духовным лидерством русского народа;

2. Опора на традиции, включая наследие Византии и «фантастическую культурную открытость» Монгольской империи;

3. «Сила духа, сила идей и сила оружия» как главные составляющие мощи.





Особое внимание в новой концепции уделяется концепции «идеи-мечты» — термину, который, по словам Караганова, ввёл писатель Вячеслав Рыбаков «Если вы не готовы верить во Всевышнего, но верите в самое лучшее в себе — это уже шаг к вере», — отметил Караганов.





Предлагаемый им кодекс россиянина, как подчеркивает автор, не должен быть обязательным для всех граждан. «Если вы не хотите следовать этому кодексу… Платите налоги, растите семьи — вы свободный человек», — считает политолог. Однако для управленцев, уверен он, эти принципы должны стать обязательными.





Главный акцент новой идеологии — развитие «русского якута, русского татарина, русского бурята» при сохранении открытости и креативности. «Без этого мы бы не выжили в прошлом и не выживем в будущем», — предупредил Караганов, добавляя, что без «идейного стержня» Россия обречена на повторение исторических катастроф.





Вот мои замечания и размышления на этот счет:





1. Идея объединения Большой Евразии и всего мира вокруг россиян как Северного евроазиатского народа полезна больше всего для государства, а не для духа россиян.





В частности, С. А. Караганов использовал эту идею как новую версию государственной идеологии— живую «идею-мечту» России. Но на сколько она может быть "идеей-мечтой" России? Насколько в этой идее заложены некие составляющие искусственности, которые могут привести к естественному отторжению этой идеи российским обывателем.





2. Китай и США не обозначают себя как субъекты объединяющие вокруг себя страны мира, но оказывают экспансионистское влияние на мир, преподнося это как то самое объединение вокруг себя.





США это делают помощью военно-политической (марионеточное НАТО) и экономической гегемонии, основанной на политэкономии зелёных денежных знаков-симулякров.





Китай это делает с помощью окитаивания мира, то есть, с помощью популяционного окрашивания планеты в жёлтый цвет и вывоза товаров выживания мира на основе дешёвой китайской рабочей силы, как особой формы окультуренного рабства китайских граждан.





3. Тандем США-Китай самое сложное препятствие для России с точки зрения создания объединяющего механизма вокруг России.





Россия была исторически вторичной в плане объединения мира, так как это объединение всегда было противодействием на явное европейское наполеоно-гитлеровское мировое господство, от которого спасался мир на хребте России.





Сейчас эти наполеоно-гитлеровские традиции в замаскировано окультуренной форме внедряют по всему миру США, сочетая экономические и военно-политические механизмы экспансии на мир. Уже многие международные субъекты это начали понимать.





По сути, такая российская концепция объединения мира — это традиционная концепция России как жертвы во имя выживания планеты. Может ли такая концепция быть популярной!?





4. Скорее нужны специальные технологии влияния на россиян для того, чтобы эта концепция стала популярной. До сих пор позиция жертвы для России была следствием международных и внешнеполитических обстоятельств, а не продуктом воспитания российского и советского обывателя.





Граждане нашего Отечества попадали в ситуацию, которая вынуждала их стать жертвой. До сих пор это не было продуктом воспитания и идеологического воздействия, направленного на генерирование у обывателей стать жертвой во имя выживания мира.





Насколько такое воспитание возможно - проблема сложная и дискуссионная.











