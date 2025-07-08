Глава Россотрудничества рассказал, почему не может тягаться с USAID

МИД РФ разрабатывает законопроект о содействии международному развитию, чтобы создать аналог американского Агентства по международному развитию (USAID), рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, закон необходим, чтобы сделать работу обеспечивающую российское влияние за границей, оперативной. «Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, — нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть своё агентство по развитию. Проблема в том, что для того, чтобы Россия сделала за рубежом хоть какую-то полезную вещь, которая как-то скажется на ее влиянии, надо выпускать отдельное постановление правительства», — пояснил Примаков.

По словам Примакова, "раньше у агентства не было задачи влиять", но теперь "мы живем в активном мире, и мы должны быть активны".





Глава Россотрудничества обратил внимание на то, что русская община Азербайджана не проявила симпатий к своей родине во время ухудшения отношений Москвы и Баку, демонстрируя лояльность закавказской республике.

«Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана. Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине», — сказал Примаков. По его мнению, это не противоречит интересам стран, в которых проживают общины.