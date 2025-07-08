 

Глава Россотрудничества рассказал, почему не может тягаться с USAID

МИД РФ разрабатывает законопроект о содействии международному развитию, чтобы создать аналог американского Агентства по международному развитию (USAID), рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, закон необходим, чтобы сделать работу обеспечивающую российское влияние за границей, оперативной. «Я не говорю, что мы будем тягаться с USAID, — нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть своё агентство по развитию. Проблема в том, что для того, чтобы Россия сделала за рубежом хоть какую-то полезную вещь, которая как-то скажется на ее влиянии, надо выпускать отдельное постановление правительства», — пояснил Примаков.

По словам Примакова, "раньше у агентства не было задачи влиять", но теперь "мы живем в активном мире, и мы должны быть активны".


Глава Россотрудничества обратил внимание на то, что русская община Азербайджана не проявила симпатий к своей родине во время ухудшения отношений Москвы и Баку, демонстрируя лояльность закавказской республике. 

«Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана. Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине», — сказал Примаков. По его мнению, это не противоречит интересам стран, в которых проживают общины.

 

 

На въезде в город Балыкчы Иссык-Кульской области Киргизии без объяснения причин снесли памятник русскому географу и государственному деятелю Петру Семёнову-Тян-Шанскому. 

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Поклонская больше не замглавы Россотрудничества
» Баку направил уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества" в Азербайджане
» Глава Россотрудничества призвал защищать "русскоязычное, русское население во всём мире"
» Примаков спешит стать политическим пенсионером
» Либеральные правозащитники готовы обратиться к Кремлю за денежной помощью
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава Россотрудничества рассказал, почему не может тягаться с USAID

  • 18:16
  • 0

В Абхазии небогатых российских туристов назвали "угрозой национальной безопасности"

  • 18:00
  • 54

В Новосибирске мигрант убил пенсионера и изнасиловал девочку; СК раскрыл данные о мигрантской преступности

  • 11:03
  • 276

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской области

  • 10:52
  • 232

22% родителей выпускников положительно оценивают систему ЕГЭ

  • 10:29
  • 212

Трамп увеличивает поставки оружия Украине; Пентагон заявляет, что это способствует установлению мира

  • 09:37
  • 237
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram