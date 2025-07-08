В Абхазии небогатых российских туристов назвали "угрозой национальной безопасности"

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария назвал угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики тех российских туристов, которые покупают дешёвые путёвки и экономят на отдыхе. Из-за них, по его словам, малый бизнес терпит убытки. Директор Фонда Кино посчитал, что отдыхающие, которые сэкономили на путёвке, должны тратить деньги на развлечения в стране. «Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах. Это большая проблема, это большая беда», — заявил он. Басария обратился к представителям сферы туризма Абхазии с призывом прекратить сотрудничество с туроператорами из России. В конце июня на "нищих российских туристов" жаловалась сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая.

Телеграм-канал "Многонационал" задаётся резонным вопросом, почему бы Абхазии тогда не взвинтить цены вдвое, чтобы российские туристы не утруждались поездкой в эту республику.