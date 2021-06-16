Посольство России в Абхазии призвало обеспечить "безусловную безопасность" россиян

Посольство России в Абхазии, в связи с произошедшей во вторник ночью в Пицунде стрельбой, в результате которой пострадали двое россиян, призвало власти республики обеспечить "безусловную безопасность" российских граждан. Подчёркивается, что это нападение далеко не первое:

"Вынуждены констатировать, что это далеко не первый резонансный случай с нападением на российских туристов в республике. Призываем абхазские власти к скорейшему завершению следственных действий и привлечению преступника к ответственности, а также усилению профилактической работы, направленной на борьбу с криминалом и безусловное обеспечение безопасности российских граждан с учётом начавшегося туристического сезона".

Сейчас российские граждане находятся на лечении в Сочи, угрозы для их жизни нет.

Следственный отдел УВД по Гагрскому району МВД Абхазии возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего Дмитрия Пилия за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия".