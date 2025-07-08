ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской области

Подразделения ВСУ дистанционно минируют противотанковыми и противопехотными минами государственную границу России на стыке с Харьковской областью в районе населённого пункта Казачья Лопань. Сейчас в этом районе вдоль госграницы украинские войска возводят новые фортификационные сооружения и дооборудуют те, что были ранее возведены. При этом часть противопехотных и противотанковых мин оказались заброшены на российскую территорию.