 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской области

Мирный житель погиб в результате удара украинцев по жилому массиву в Горловке, ДНР.
Трое мирных жителей, в том числе полуторагодовалая девочка, ранены при ударе дронов ВСУ по Борисовке в Белгородской области, повреждены шесть автомобилей, выбиты стёкла в девяти квартирах.
Утром 8 июля ВСУ ударили по центрам трёх городов ЛНР: Старобельску, Беловодску и Сватово. Ранена мирная жительница в Старобельске, повреждены административные здания и магазин. В Сватове повреждено здание налоговой. Двое мирных жителей ранены в Беловодске.

 

Подразделения ВСУ дистанционно минируют противотанковыми и противопехотными минами государственную границу России на стыке с Харьковской областью в районе населённого пункта Казачья Лопань. Сейчас в этом районе вдоль госграницы украинские войска возводят новые фортификационные сооружения и дооборудуют те, что были ранее возведены. При этом часть противопехотных и противотанковых мин оказались заброшены на российскую территорию.

 


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