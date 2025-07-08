ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР, Белгородской области

Мирный житель погиб
в результате удара украинцев по жилому массиву в Горловке, ДНР.
Трое мирных жителей, в том числе полуторагодовалая девочка, ранены
при ударе дронов ВСУ по Борисовке в Белгородской области, повреждены шесть автомобилей, выбиты стёкла в девяти квартирах.
Утром 8 июля ВСУ ударили по центрам трёх городов ЛНР: Старобельску, Беловодску и Сватово. Ранена
мирная жительница в Старобельске, повреждены административные здания и магазин. В Сватове повреждено здание налоговой. Двое мирных жителей ранены
в Беловодске.
Подразделения ВСУ дистанционно минируют противотанковыми и противопехотными минами государственную границу России на стыке с Харьковской областью в районе населённого пункта Казачья Лопань. Сейчас в этом районе вдоль госграницы украинские войска возводят новые фортификационные сооружения и дооборудуют те, что были ранее возведены. При этом часть противопехотных и противотанковых мин оказались заброшены на российскую территорию.