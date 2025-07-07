За всё время размер помощи Украине от США превысил 123 миллиарда долларов. Большая часть из этих средств — военная помощь. По состоянию на апрель 2025 года суммарный размер поддержки составил 123,3 миллиарда долларов, при этом на военную помощь было выделено 69,5 миллиарда долларов. 4 июля президент Украины Зеленский назвал разговор с президентом США Дональдом Трампом "лучшим за всё время", а Трамп назвал разговор с Зеленским "очень хорошим" и "стратегически важным", при этом разговором с президентом РФ Владимиром Путиным он "очень недоволен".

По словам заместителя директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ «Экология» Вадима Петрова, больше 60 процентов российского никеля и уже свыше половины алюминия уходит в Китай. Как следствие, растет ценовая зависимость от переговорной позиции единственного крупного покупателя, а экспортеры оказываются уязвимы к колебаниям китайского промышленного цикла. «В результате повышенные объемы лишь частично компенсируют выпадающую выручку на европейском направлении, поскольку маржа с учетом дисконта и удорожания логистики остается ниже докризисной», — считает Петров.







