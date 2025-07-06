Множество рейсов отменено в российских аэропортах, Роспотребнадзор запустил горячую линию

Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.
"При задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда)", - сообщили
в Роспотребнадзоре.