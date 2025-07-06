 

Множество рейсов отменено в российских аэропортах, Роспотребнадзор запустил горячую линию

171 рейс отменён и 56 рейсов задержаны в московском аэропорту "Шереметьево".
90 рейсов отменены и 37 рейсов задержаны в петербургском аэропорту "Пулково".
26 рейсов отменены и 13 рейсов задержаны в нижегородском аэропорту "Чкалов".
Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов. Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43. "При задержке рейса потребитель вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат денег за билет. Это правило действует даже для невозвратных билетов. Право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к авиакомпании с претензией о возмещении убытков, которые он понес из-за задержки рейса (например, сорванные экскурсии, пропущенные рейсы/поезда)", - сообщили в Роспотребнадзоре.
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