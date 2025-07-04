 

В СПЧ высказались о превращении ХМАО в мигрантский анклав, Затулин рассказал, почему Азербайджан - проблемная страна, а не партнёр

Глава Национального антикоррупционного комитета России и член Совета по правам человека Кирилл Кабанов предупредил, что ХМАО превращается в мигрантский анклав, идёт искусственная исламизация и выдавливание русского населения, а руководство региона старается этого не замечать. 
Мэрия Красноярска организовала таджикский праздник, заявив, что "Красноярск - многонациональный город".

Азербайджан не является союзником или стратегическим партнером России, а является проблемной страной, подчеркнул депутат Госдумы Константин Затулин: «Вне зависимости от того, будут тормоза этой эскалации или нет, в России из этой истории должно стать ясно: Азербайджан для нас — проблемная страна, которая никак не соответствует статусу союзника и стратегического партнера. Просто им не является. И не потому, что кого-то избили и задержали». Затулин пояснил, что Азербайджан - стратегический партнёр Турции, его интересы простираются в сторону Евросоюза, а "интереса развивать отношения с нами [Россией] у Азербайджана все меньше". "И именно из этого мы должны исходить, планируя связи, строя долгосрочные планы сотрудничества или вкладывая деньги в азербайджанскую нефть и другую промышленность", — отметил Затулин.


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