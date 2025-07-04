 

51% россиян считают, что рабочие профессии уважаемы в обществе

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, девять из десяти россиян считают рабочие профессии полезными для общества (89%), но лишь каждый второй полагает, что рабочие профессии высокооплачиваемы и уважаемы в обществе (по 51%), и только 40% опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки выбрали для себя рабочую профессию. Топ-3 критерия престижной работы в представлениях россиян: высокая оплата труда (92%), социальная значимость (80%) и гарантированная занятость (78%).
Ранее стало известно, что внедрение искусственного интеллекта грозит массовыми сокращениями служащих. В особенности это касается молодёжи, "Экономик Таймс" публикует статью "Для недавних выпускников ИИ-апокалипсис на рынке труда, возможно, уже наступил". Корпорации просто не хотят ждать, пока молодые люди наберутся опыта, а неопытных сотрудников превосходят ИИ-модели.   
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