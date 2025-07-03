Руководители корпораций уже не скрывают, что ИИ грозит массовыми увольнениями

Наиболее радикальный прогноз озвучил генеральный директор компании "Форд Мотор" Джим Фарли: «Искусственный интеллект заменит буквально половину всех американских служащих». Генеральный директор "Амазона" Энди Джесси направил сотрудникам записку, в которой предупредил, что из-за «неповторимых» технологий ИИ их численность в ближайшие годы уменьшится.

Глава "Антропик" Дарио Амодеи заявил, что в течение одного до пяти лет может исчезнуть половина всех рабочих мест начального уровня, что приведёт к безработице в США на уровне 10–20 %. Он также призвал руководителей компаний и чиновников прекратить «приукрашивать» ситуацию.

Главы крупных компаний перестали уклоняться от вопроса, угрожает ли искусственный интеллект рынку труда, пишет "Уолл-стрит Джорнал".

В интервью руководители компаний действительно часто уклоняются от ответов на вопросы о грядущих сокращениях рабочих мест и подчёркивают, что традиционно инновации способствуют появлению новых должностей. Но в частном порядке они уже не первый месяц говорят, что их бизнес мог бы обойтись и частью от теперешнего числа сотрудников.

Лишь немногие рабочие места избегут влияния ИИ, считает гендиректор биржи фрилансеров Fiverr Миха Кауфман: «Это тревожный звонок. Неважно, программист вы, дизайнер, менеджер по продуктам, специалист по работе с данными, юрист, работник службы поддержки, продавец или финансист — ИИ за вами придёт». Руководитель Shopify Тоби Лютке недавно заявил подчинённым, что наём новых сотрудников будет проводиться лишь в том случае, если менеджеры докажут, что ИИ с этой работой не справится. «Думаю, он [ИИ] уничтожит гораздо больше рабочих мест, чем думает средний человек», — заявил гендиректор онлайн-барахолки ThredUp Джеймс Рейнхарт.

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров мира в 2024 году увеличилось на 4,2% и составило $90,475 трлн. Больше всего состояние богатых людей выросло в Северной Америке - на 8,9% (до $29,9 трлн).