Азербайджан в экономическом плане зависит от России, но разрыв торговых связей сомнителен

Обострившиеся политические отношения России и Азербайджана могли бы привести к разрыву экономических связей, и, как полагает директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель, Баку в этом случае оказался бы в более уязвимой позиции. Сейчас Азербайджан покупает у Росси нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Также Россия для Азербайджана — один из главных рынков сбыта овощей и фруктов. Если торговые связи будут разорваны, Баку может лишиться не только рынка и поставщика, но и логистического партнера, указывает Кнобель. «Россия же столкнется с локальными потерями и ростом цен на отдельные товары» и сможет компенсировать потенциальные потери за счет других рынков.

Но заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сомневается в том, что Россия разорвёт торговые связи с Азербайджаном: "Со стороны Азербайджана возможны ограничения. Мы уже видим, что задержали партию российского сушеного лука. Нашли некие микроорганизмы. Эту партию уничтожили. Так что Азербайджан может показать, что он является хозяином ситуации. При этом я себе не могу представить, что российская бюрократия предпримет какие-то действия".

«Поставки России в Азербайджан на 29 процентов — это золото и драгметаллы. Вряд ли эти поставки осуществляются банками и заводами. Скорее, это поставки, которые осуществляются представителями азербайджанского бизнеса. И примерно четверть — это нефть, потому что местная идет на экспорт. В этой ситуации представить себе, что Россия начнет замещать азербайджанские помидоры, например, турецкими, невозможно», — думает Делягин.

В 2023 году РФ закупала почти 100% азербайджанских томатов, поставляемых на экспорт.