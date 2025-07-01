 

Азербайджан и Украина обменялись словами поддержки, в Армении призвали запретить российские СМИ

 

Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности" и "выразил чёткую поддержку со стороны Украины". Также Зеленский в ходе разговора обвинил Россию в неких угрозах Азербайджану и гражданам страны. Алиев поблагодарил Зеленского за поддержку. Стороны договорились о скором проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии. «Было вновь подтверждено взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины». В довершение взятые под стражу в Баку глава редакции "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были внесены в базу данных украинского экстремистского ресурса "Миротворец". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что их задержание «полностью соответствует законодательству и международным обязательствам страны».

 

 

 

 

В то же время спикер парламента Армении Ален Симонян, как и ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, предложил прекратить вещание российских телеканалов на территории республики. Симонян заявил, что вещание российских телеканалов могут закрыть, если они «позволят себе вмешиваться во внутренние дела Армении». Он также назвал российских журналистов «дегенератами», которые нагнетают атмосферу.

 
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