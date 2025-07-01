Азербайджан и Украина обменялись словами поддержки, в Армении призвали запретить российские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, "поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности" и "выразил чёткую поддержку со стороны Украины". Также Зеленский в ходе разговора обвинил Россию в неких угрозах Азербайджану и гражданам страны. Алиев поблагодарил Зеленского за поддержку. Стороны договорились о скором проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии. «Было вновь подтверждено взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины». В довершение взятые под стражу в Баку глава редакции "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были внесены в базу данных украинского экстремистского ресурса "Миротворец". Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что их задержание «полностью соответствует законодательству и международным обязательствам страны».