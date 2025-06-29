 

Затулин объяснил, что жёсткой реакции на азербайджанские эскапады в РФ не будет

В рамках подчёркнуто эмоциональной реакции на аресты членов этнической ОПГ (граждан РФ), убивавшей людей в России, Баку отменил все российские культурные мероприятия в Азербайджане, визит вице-премьера Алексея Оверчука (и заодно "других официальных лиц") в Азербайджан и визит азербайджанской парламентской делегации в Россию. Азербайджанский корреспондент Афган Мюхтарлы призвал сжечь посольство России. Председательница правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан Айгюн Аттар вспомнила о неких "трёх миллионах азербайджанских турков и пантюркистов в России" и призвала их к протесту.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что жёсткой реакции властей РФ на эти шаги и заявления не последует, как не последовало ранее надлежащей оценки того факта, что Азербайджан поддерживает Украину. 
«Я уверен, особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее. Это то, что касается официальной реакции. То есть я не вижу, что с нашей стороны будут какие-то жесткие меры в ответ на эти меры. Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится. По доброй воле просто улестить, уговорить Азербайджан вести себя культурнее, не устраивать истерик, не разрушать отношения и так далее — это все мертвому припарка. Ну и в значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия (...) Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства».
Ранее Азербайджан принял участие в военных учениях НАТО.
Можно только предполагать, состоится ли на фоне происходящего запланированная установка памятника Гейдару Алиеву в Москве (притом памятник этому деятелю уже есть в Ульяновске).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Екатеринбурге идут аресты членов этнической ОПГ, Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия
» Баку направил уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества" в Азербайджане
» Визит Ильхама Алиева в Москву является символичным
» Ввести в Грузию войска или применять к ней санкции
» США давят на Азербайджан
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Варвары в законе

Варвары в законе

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Лидером в мире будет страна, имеющая секретный прорывной искусственный интеллект

Эвтаназия: Европа возрождает нацистский проект

Эвтаназия: Европа возрождает нацистский проект

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

США введут пятисотпроцентные пошлины против торговых партнёров России

  • 21:37
  • 148

Затулин объяснил, что жёсткой реакции на азербайджанские эскапады в РФ не будет

  • 21:19
  • 158

В сети появился архив публикаций Михаила Ремизова и Института национальной стратегии

  • 20:21
  • 163

Китайское исследование показало, что у детей, проводящих время за экраном, ниже IQ

  • 14:43
  • 228

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ЛНР, Брянске, Курской области

  • 14:16
  • 237

В Екатеринбурге идут аресты членов этнической ОПГ, Азербайджан отменил все российские культурные мероприятия

  • 14:00
  • 441
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram