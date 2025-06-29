Затулин объяснил, что жёсткой реакции на азербайджанские эскапады в РФ не будет

В рамках подчёркнуто эмоциональной реакции на аресты членов этнической ОПГ (граждан РФ), убивавшей людей в России, Баку отменил все российские культурные мероприятия в Азербайджане, визит
вице-премьера Алексея Оверчука (и заодно "других официальных лиц") в Азербайджан и визит
азербайджанской парламентской делегации в Россию. Азербайджанский корреспондент Афган Мюхтарлы призвал
сжечь посольство России. Председательница правления Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Турция–Азербайджан Айгюн Аттар вспомнила о неких "трёх миллионах азербайджанских турков и пантюркистов в России" и призвала
их к протесту.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает
, что жёсткой реакции властей РФ на эти шаги и заявления не последует, как не последовало ранее надлежащей оценки того факта, что Азербайджан поддерживает Украину.