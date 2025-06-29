Затулин объяснил, что жёсткой реакции на азербайджанские эскапады в РФ не будет

«Я уверен, особенно в официальных комментариях мы будем подчеркивать, что рассчитываем, что все стерпится, слюбится, уладится и так далее. Это то, что касается официальной реакции. То есть я не вижу, что с нашей стороны будут какие-то жесткие меры в ответ на эти меры. Но я думаю, что ничего не стерпится и не слюбится. По доброй воле просто улестить, уговорить Азербайджан вести себя культурнее, не устраивать истерик, не разрушать отношения и так далее — это все мертвому припарка. Ну и в значительной степени я считаю, что это поведение основано на определенных качествах личности руководства Азербайджана, которое испытывает эйфорию после победы в Карабахе и пытается подергать за хвост такого слона, как Россия (...)

Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать , поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства

».