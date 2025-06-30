Манифест пикирующего бомбардировщика

Журналисты редакции «Sputnik Азербайджан» задержаны силовиками в Баку. Безо всяких официальных уведомлений, несмотря на ранее проведённую силовую операцию в офисе. Предъявленные обвинения – «связи с ФСБ».

Дипломаты российского посольства к задержанным не допускаются. Журналисты, соответственно, тоже ни в коем случае. Официальные лица осторожно отмалчиваются и в мыслях выражают протест. Может, это не провокация, может, рассосётся?.. В любом случае, следует быть предельно осторожными и не разжигать лишнего. И так повсюду полыхает.

Следует показать мудрость и подняться над толпой. Давайте так и сделаем. Тем более, что с птичьего полёта целая картинка виднее.

Поднимаемся, собираем внимание в кулак и орлиным взором окидываем Францию. Франция осторожно отмалчивается и уже несколько месяцев мысленно протестует в ответ на внезапный арест алжирскими властями франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, блестящего полемиста и редкого по своей смелости обличителя политического исламизма, успешно проводимого в жизнь повсюду в мире запрещённой (не повсюду в мире...) организацией «*Мусульманские братья», вооружённым формированием которой является террористическая организация «ХАМАС», центр управления которой находится в Иране. Вот дом, который построил отнюдь не Джек, a верховный лидер, координирующий всю систему исламистского террора на планете Земля.

Об этих веских и важных деталях тоже знают повсюду в мире, хоть и не повсюду в мире о них сейчас принято говорить вслух. Но мы рискнём.

Робкие попытки Франции, несколько месяцев пытавшейся разрешить «прискорбное недоразумение» или «досадный конфликт» и добиться освобождения невинно обвинённого, хамски арестованного писателя дипломатическим путём (а именно, унизительным клянчяньем слабой страны, неуклонно бредущей к тоталитаризму у давно обнаглевшего тоталитариста-фанатика, почувствовавшего свою силу перед хлипкой «демократией»), - закончились осуждением писателя на 10 лет алжирской тюрьмы, в условиях, о которых нетрудно догадаться.

Для справки, писатель стар, болен раком и совершенно очевидно, столько не проживёт даже на воле. Eщё менее - в алжирской тюрьме.

Французская дипломатия молча утёрлась и увяла, так и не рискнув хоть чем-нибудь вызвать недовольство франко-алжирских масс, густо населяющих парижские пригороды и другие давно заполонённые и потерянные для коренного населения французские территории.

В ночь с воскресенья на понедельник, вместе с «небывалой» (спойлер: бывалой регулярно и много раз) жарой, на журналистскую братию Франции обрушилось ещё одно неприятное известие: оказалось, что в Алжире к 7 годам тюрьмы только что приговорили ещё одного французского журналиста, Сержа Глеза, арестованного за год до этого вердикта и о котором никто до сих пор ничего не слышал, исключительно по той причине, что французская дипломатия во всей красе, времён позднeго Макрона всё это время старалась разрешить ситуацию, «не разжигая». Родным и близким журналиста во Франции строго наказали никому ни о чём не рассказывать, обещая всё уладить и всех спасти.

Внимание, нюанс: если всемирно известный франкоязычный писатель Буалем Сансаль своими смелыми книгами, колонками и публичными выступлениями реально наносил очевидный вред исламизму и всем его структурам, то арестованный год назад спортивный журналист Кристоф Глез, приехал в Алжир в мае 2024г, с целью сделать репортаж о знаменитом в 80-х футбольном клубе «JSK», один из основателей которого, Тизи Узу (Tizi Ouzou), оказался также одним из основателей «Движения за самоопределение Кабилии» (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) - организация признанная террористической алжирскими властями, в 2021г.

Журналиста обвинили в «апологии терроризма» и приговорили к 7 годам алжирской тюрьмы. Французская дипломатия снова умылась и утёрлась, изо всех сил стараясь не вспоминать, с какой откровенной наглостью Алжир отказывается принимать обратно своих «выходцев», многоразовых правонарушителей, нелегально пребывающих на французской территории и продолжающих совершать на ней всё, что им вздумается, без малейших препятствий со стороны французских властей.

Я предлагаю читателю самому попробовать увидеть связь между всеми вышеперечисленными событиями. А для этого - подняться над суетой и посмотреть сверху, окинув взглядом некую возрождающуюся и усиленно возрождаемую ордами религиозных фанатиков и полезных идиотов империю, стремящуюся к халифату «от реки до моря» и далее - везде.

Вспомнить также, как это происходило в Иране, когда для достижения традиционно «благородных» целей исламской революции, всё те же «*братья» использовали всё те же орды полезных идиотов, революционеров- марксистов- троцкистов- коммунистов и прочих гуманистов, с восторгом поддержавших «освобождение от западного колониализма» через аятолл и всех прочих, подключившихся к борьбе за восстановление мировой справедливости. А потом ставшими первыми её заключёнными, замученными жертвами дичайших пыток и повешенными на столбах тегерaнских улиц. Откуда с ужасом разбегались поначалу сочувствовавшие исламской революции европейцы.

Я напоминаю вам об этом, потому что на французском телевидении всё больше появляется иранских и алжирских интеллектуалов, в своё время переживших иранский или алжирский исламистский террор, бежавших из страны и живущих во Франции под полицейской защитой от «*Мусульманских братьев».

Все эти люди, как один, пытаются достучаться до инертной массы всё ещё блаженно верующих в справедливость мировых революций, даже когда они ведомы религиозными фанатиками.

Все эти люди, как один, говорят одно и то же: то, что сейчас происходит во Франции и в Европе, где под эгидой «свободы Палестины» массивно проводится политика повальной исламизации европейского общества, через всё тех же полезных идиотов левого и крайне левого толка. Теми же методами, с тем же оболваненным контингентом почитателей, пускающих слезу над погибающими в Газе детьми и людьми. Никто из пускающих слезу так и не сподобился заглянуть в знаменитую «Хартию ХАМАСа», где нет ни слова о «свободе палестинского народа» или «свободном государстве Палестина», но есть только одна единая и неделимая цель - уничтожение государства Израиль.

Я предлагаю читателю самому продумать смысл и связь между всеми упомянутыми событиями, ещё раз вспомнив и поразмыслив, почему организация «*Мусульманские братья» запрещена в таких арабских странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания. А потом ещё раз напрячься и рассмотреть, как «счастливо» живут все другие арабские страны, где исламские революции восторжествовали и исламизм победил.

И ещё раз задуматься, для чего сейчас проводится насильственная исламизация Европы, где малейшая критика исламизма немедленно трактуется, как «исламофобия» и приравнивается к расизму, фашизму и прочим атрибутам единой мысли в белом пальто.

И, наконец, снова напрячься и запомнить, что там, где исламизм чувствует слабость вяло противостоящей ему демократии на глиняных ходулях, он наглеет, провоцирует и идёт напролом. С известными результатами. См. Иран, 1979г.

Поэтому, не стоит пенять на «коллективный Запад» и думать, что с нами на такое никто не решится, потому что мы не колонизаторы, а интернационалисты, живём со всеми в мире и у нас добрые традиции.

Я призываю вас учиться на всех возможных примерах. Прежде всего, на примере нынешней французской дипломатии, времён позднего Макрона, с её вышеупомянутыми успехами и результатами. Пока не грянул гром.

Как это кратко и точно выразил алжирский журналист Карим Малун, бежавший от некоего тоталитарного режима и сейчас работающий во Франции, всё с тем же риском для жизни: «Страна, которая не защищает своих писателей, поэтов и журналистов — это страна, которая делает аборт своему будущему».

Это не война отдельных стран или мировоззрений. Это действительно и однозначно война цивилизаций.

Не бойтесь думать вне проторенной и разрешённой колеи.





*"Исламское государство" (ИГ),"Братья мусульмане" - признаны в России террористическими и запрещены.



