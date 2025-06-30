 

В Азербайджане задержали "агентов ФСБ" в офисе информагентства "Спутник. Азербайджан"

Азербайджанская полиция нагрянула в офис информагентства "Спутник. Азербайджан" и задержала двоих журналистов, которые якобы "агенты ФСБ под прикрытием". Задержаны глава редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Азербайджанский посол вызван в МИД РФ, ведомство указывает, что к задержанным российским журналистам "все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий". Также задержана редактор видеоагентства Ruptly, которая находилась в Азербайджане с частным визитом.
В азербайджанских СМИ началась информационная кампания против РФ, со стандартными заявлениями об "оккупации" и т.п.
Все концерты российских артистов отменены в Азербайджане до конца года.
В Азербайджан будут доставлены тела фигурантов ОПГ (по другим сведениям, речь идёт об одном фигуранте), погибших при задержании, чтобы азербайджанские следственные органы могли провести свою экспертизу. Члены ОПГ, помимо убийств, подозреваются в причастности к отравлению десятков людей контрафактным алкоголем.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном "волнообразные", но "проблема решаема".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление и намерение дальше развивать "наши добрые отношения с Азербайджаном".
Бывшая спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова тоже заявила о "взлётах и падениях" в отношениях РФ с Азербайджаном и понадеялась на "разговор президентов": "У нас перманентно происходят то взлеты, то падения. То отношения чуть лучше, то хуже. Происходит какое-то обострение, затем разговор президентов — и накал спадает".

 

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