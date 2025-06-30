В Азербайджане задержали "агентов ФСБ" в офисе информагентства "Спутник. Азербайджан"

У нас перманентно происходят то взлеты, то падения. То отношения чуть лучше, то хуже. Происходит какое-то обострение, затем разговор президентов — и накал спадает".

Бывшая спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова тоже заявила о "взлётах и падениях" в отношениях РФ с Азербайджаном и понадеялась на "разговор президентов": "