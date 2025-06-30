В Азербайджане задержали "агентов ФСБ" в офисе информагентства "Спутник. Азербайджан"

Азербайджанская полиция нагрянула в офис информагентства "Спутник. Азербайджан" и задержала
двоих журналистов, которые якобы "агенты ФСБ под прикрытием". Задержаны
глава редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Азербайджанский посол вызван в МИД РФ, ведомство указывает
, что к задержанным российским журналистам "все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий". Также задержана
редактор видеоагентства Ruptly, которая находилась в Азербайджане с частным визитом.
Все концерты российских артистов отменены в Азербайджане до конца года
.
В Азербайджан будут доставлены тела
фигурантов ОПГ (по другим сведениям, речь идёт об одном фигуранте), погибших при задержании, чтобы азербайджанские следственные органы могли провести свою экспертизу. Члены ОПГ, помимо убийств, подозреваются в причастности к отравлению
десятков людей контрафактным алкоголем.
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил
, что отношения между Россией и Азербайджаном "волнообразные", но "проблема решаема".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление
и намерение дальше развивать "наши добрые отношения с Азербайджаном".
Бывшая спортсменка, депутат Госдумы Светлана Журова тоже заявила
о "взлётах и падениях" в отношениях РФ с Азербайджаном и понадеялась на "разговор президентов": "У нас перманентно происходят то взлеты, то падения. То отношения чуть лучше, то хуже. Происходит какое-то обострение, затем разговор президентов — и накал спадает".