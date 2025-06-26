 

Китайские грузоперевозчики пытаются захватить российский рынок

 

Китайские грузоперевозчики увеличивают присутствие на российском рынке и пытаются захватить его, используя неравные условия, рассказал "Ленте" президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», председатель комитета по транспортной логистике «Деловой России» Вадим Филатов.

По его словам, за последние полгода на российские дороги вышли десятки новых игроков из КНР. Они уже забрали себе большую часть заказов по международным перевозкам между двумя странами, и разрыв, скорее всего, продолжит расти.

Компании из Китая имеют возможность предлагать клиентам ставки на 30-35 процентов ниже, чем могут себе позволить российские перевозчики. Ставки лизинга для них составляют 3-5 процента против 20-21 процента в России, стоимость тягача в Китае на 20-25 процентов ниже.

Помимо этого, объяснил Филатов, иностранные перевозчики зачастую не оплачивают штрафы за нарушение ПДД, не переводят средства в систему «Платон» и игнорируют весогабаритный контроль. Чаще всего на нарушение идут именно китайские компании, особенно те, что работают неофициально. Законодательство в теории запрещает выезд нарушителя из России, но перед этим ему необходимо передать официальное уведомление, а оно до адресата не доходит.

Также известно, что в РФ топливо стоит намного дороже, чем в Казахстане (по данным на 2023 год - на 45%), и российские дальнобойщики ездят заправляться в Казахстан.
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